Putin recibe a Ministro iraní. Condena ataque 10 días después y omite a EU e Israel

Ciudad de México/Washington, 23 de junio (SinEmbargo).– El Presidente Vladímir Putin se reunió el lunes en Moscú con el Ministro de Asuntos Exteriores de Irán, en el primer encuentro público entre altos funcionarios de las dos naciones aliadas desde que Israel inició su campaña militar contra Irán el 13 de junio. El mandatario ruso emitió una condena 10 días después del inicio de la agresión contra su aliado.

El Kremlin se ha mantenido prácticamente al margen mientras Israel destruía las defensas aéreas iraníes, atacaba instalaciones nucleares y mataba a miembros de la cúpula militar iraní, e Irán disparaba mortíferas descargas de misiles contra objetivos en todo Israel. Pero este lunes, Putin y sus funcionarios intentaron mostrar un apoyo más explícito al aliado de Rusia, al tiempo que aparentemente evitaban provocar a Estados Unidos (EU), que intervino militarmente en el conflicto el domingo, o dañar las relaciones con los rivales de Irán en Oriente Medio.

Putin informó a Araghchi que había hablado sobre la guerra entre Israel e Irán con el Presidente Donald Trump, así como con los líderes de Israel, Irán y los Emiratos Árabes Unidos. Más temprano el lunes, el Kremlin indicó que Putin también habló por teléfono con el Primer Ministro iraquí, Mohammed Shia al-Sudani. Las conversaciones parecían formar parte de los esfuerzos más amplios del Kremlin para presentar a Rusia como un posible mediador en cualquier diálogo que pudiera poner fin a los combates.

Putin no criticó directamente a Estados Unidos ni a Israel por atacar a Irán. El tono cauteloso contrastó con el más explícito empleado por Araghchi, quien denunció las “acciones agresivas de Israel y Estados Unidos”, según el Kremlin. Dmitri S. Peskov, portavoz del Kremlin, intentó mantener la misma cautela que el Sr. Putin. En declaraciones el lunes, expresó el apoyo de Rusia a Irán, sin asumir ningún compromiso militar o económico que pudiera enfadar a la Administración Trump o desviar recursos de la guerra rusa en Ucrania.

Funcionarios de la Administración Trump declararon el domingo que los ataques aéreos y con misiles contra la infraestructura nuclear iraní fueron un golpe devastador que probablemente ha retrasado el programa nuclear iraní durante años. “Sin embargo, Israel y Estados Unidos podrían descubrir que la batalla que han librado durante décadas contra las actividades nucleares de Teherán podría continuar indefinidamente si los iraníes lograran reubicar parte de sus reservas de uranio altamente enriquecido y otros equipos antes del ataque militar estadounidense”, agrega The Wall Street Journal.

El General de la Fuerza Aérea Dan Caine, jefe del Estado Mayor Conjunto, declaró a la prensa el domingo que la operación fue “diseñada para degradar gravemente” la infraestructura nuclear iraní. Sin embargo, añadió que se requieren evaluaciones adicionales de los daños antes de que el Pentágono pueda descartar la posibilidad de que Irán aún conserve parte de su capacidad nuclear.

