Donald Trump anuncia el ALTO AL FUEGO entre Israel e Irán. Acaba "Guerra de 12 Días"

-Información en desarrollo

Ciudad de México, 23 de junio (SinEmbargo).- El Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que Irán e Israel han acordado un alto al fuego total tras 12 días de agresiones, incluido un bombardeo por parte de EU a tres instalaciones nucleares.

"Israel e Irán han acordado por completo que habrá un ALTO EL FUEGO COMPLETO Y TOTAL [en aproximadamente seis horas, cuando Israel e Irán hayan concluido y completado sus misiones finales en curso] durante 12 horas", indicó el republicano a través de una publicación en su plataforma Truth Social.

En su mensaje, el mandatario estadounidense felicitó a todas las partes involucradas por este acuerdo y señaló que, una vez transcurridas las 12 horas, "se considerará que la guerra ha TERMINADO. Oficialmente".

Donald J. Trump Truth Social 06.23.25 06:02 PM EST

CONGRATULATIONS TO EVERYONE! It has been fully agreed by and between Israel and Iran that there will be a Complete and Total CEASEFIRE (in approximately 6 hours from now, when Israel and Iran have wound down and completed their…

— Commentary Donald J. Trump Posts From Truth Social (@TrumpDailyPosts) June 23, 2025