Trump sorprendió hasta a sus funcionarios con un “acuerdo de paz” que nadie confirma

-Información en desarrollo

Ciudad de México/Washington (SinEmbargo y agencias).– El Presidente Donald Trump anunció abruptamente un acuerdo de alto el fuego entre Israel e Irán tras hablar con el Primer Ministro Benjamín Netanyahu sobre Israel y funcionarios iraníes, con la mediación de Qatar, según declaró el lunes un alto funcionario de la Casa Blanca a The New York Times.

El diario dijo que el funcionario, que pidió permanecer en el anonimato por no estar autorizado a hablar públicamente sobre las negociaciones, afirmó que el jeque Tamim bin Hamad Al Thani, Emir de Qatar, participó en las conversaciones sobre el alto el fuego.

“El anuncio, realizado minutos después de las 18:00 horas, hora del este, sorprendió incluso a algunos altos funcionarios de la administración Trump. Israel aún no ha confirmado el alto el fuego, y tres horas después del anuncio de Trump, se produjeron nuevos ataques israelíes contra Irán, lo que pone en duda si todas las partes lo habían acordado. Trump contó con la ayuda del vicepresidente J.D. Vance, el Secretario de Estado Marco Rubio y Steve Witkoff, enviado especial de Trump, quienes habían liderado los esfuerzos durante los últimos dos meses para lograr un acuerdo que redujera el programa nuclear iraní”, dijo The New York Times.

Los tres hombres trabajaron a través de canales “directos e indirectos” para contactar a los iraníes, añadió el funcionario a The New York Times. Israel aceptó el alto el fuego con la condición de que no sufriera nuevos ataques por parte de Irán, añadió el funcionario.

La información del Times se da luego de que, esta tarde, Trump, anunció que Irán e Israel han acordado un alto al fuego total tras 12 días de agresiones, incluido un bombardeo por parte de EU a tres instalaciones nucleares. No obstante, ni Irán ni Israel han confirmado tal pacto de paz, aunque la parte iraní se dijo dispuesta a frenar sus ataques si Israel hace lo mismo.

CONGRATULATIONS TO EVERYONE! It has been fully agreed by and between Israel and Iran that there will be a Complete and Total CEASEFIRE (in approximately 6 hours from now, when Israel and Iran have wound down and completed their…

Fue a través de du plataforma Truth Social donde el mandatario estadounidense afirmó que "Israel e Irán han acordado por completo que habrá un ALTO EL FUEGO COMPLETO Y TOTAL", mismo que entraría en vigor dentro de seis horas (a partir del anuncio) "cuando Israel e Irán hayan concluido y completado sus misiones finales en curso", precisó.

En su mensaje, el republicano felicitó a todas las partes involucradas por este acuerdo y señaló que, una vez transcurridas 12 horas del acuerdo, "se considerará que la guerra ha TERMINADO. Oficialmente". "Irán iniciará el ALTO EL FUEGO y, a las 12 horas, Israel hará lo propio, y a las 24 horas, el mundo saludará el FIN Oficial de LA GUERRA DE 12 DÍAS", explicó Trump.

El Presidente de EU detalló que, durante cada alto al fuego, el otro país deberá mantener una posición pacífica; es decir, mientras Irán no ataca, Israel debe hacer lo mismo, y viceversa. "Suponiendo que todo funcione como debería, que así será, me gustaría felicitar a ambos países, Israel e Irán, por tener la resistencia, el coraje y la inteligencia para poner fin a lo que debería llamarse 'LA GUERRA DE LOS 12 DÍAS'", indicó el republicano en su mensaje.

Asimismo, afirmó que, de continuar con los ataques, el conflicto entre ambos países podría haberse extendido durante varios años, además de provocar la destrucción de todo Medio Oriente.

Posterior el mensaje publicado por el mandatario estadounidense, el Ministro de Exteriores de Irán, Seyed Abbas Araghchi, señaló que, si Israel cesaba sus agresiones contra territorio iraní, ellos estaban dispuestos a hacer lo propio.

El funcionario mencionó que, hasta el momento, no existe ningún acuerdo de alto al fuego con Israel, pero "siempre que el régimen israelí cese su agresión ilegal contra el pueblo iraní a más tardar a las 4:00 horas, hora de Teherán, no tenemos intención de continuar nuestra respuesta después".

Asimismo, indicó que "la decisión final sobre el cese de nuestras operaciones militares se tomará más tarde".

En otra publicación, precisó que las fuerzas militares de Irán continuaron sus ataques hasta las 4:00 horas. "Junto con todos los iraníes, agradezco a nuestras valientes Fuerzas Armadas que siguen listas para defender a nuestro querido país hasta la última gota de sangre y que respondieron a cualquier ataque del enemigo hasta el último minuto", concluyó.

As Iran has repeatedly made clear: Israel launched war on Iran, not the other way around.

As of now, there is NO "agreement" on any ceasefire or cessation of military operations. However, provided that the Israeli regime stops its illegal aggression against the Iranian people no…

— Seyed Abbas Araghchi (@araghchi) June 24, 2025