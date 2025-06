Israel hace enojar a Trump al violar su “cese al fuego”. Aviones regresan a sus bases

El propio Donald Trump había anunciado el lunes un acuerdo de alto al fuego después de más de 10 días de conflicto a causa de la ofensiva militar iniciada el 13 de junio por el ejército de Israel en Irán, que respondió con el lanzamiento de cientos de misiles y drones, y que atacó ayer una base estadounidense en Qatar para vengarse de los bombardeos de Washington contra sus instalaciones nucleares.

Ciudad de México/Washington, 24 de junio (SinEmbargo).– Donald Trump arremetió este martes contra Israel e Irán por lanzarse misiles luego de que él anunciara un alto al fuego que nadie atendió de forma inmediata. Esto pone de relieve la fragilidad del acuerdo que busca bautizar, a como dé lugar, la “Guerra de los 12 días”, es decir, los combates mortales que iniciaron hace 13 días.

En los últimos momentos antes de que entrara en vigor el alto al fuego, ambas partes continuaron intercambiando disparos. Muchos medios destacaron cómo hasta Israel se burlaba de la declaración del fin de la guerra.

Trump dijo estar “indignado”. Criticó a Israel por disparar contra Irán “justo después de haber cerrado el acuerdo” y afirmó que los dos adversarios no sabían lo que estaban haciendo, en tono retador, con uso de lenguaje fuerte e inusual en un Presidente de Estados Unidos. Un funcionario de la Casa Blanca reveló que Trump había hablado con el Primer Ministro israelí, Benjamin Netanyahu, el martes por la mañana y que se había mostrado “firme y directo” sobre lo que debía suceder para mantener el alto al fuego.

Donald J. Trump Truth Social 06.24.25 06:50 AM EST ISRAEL. DO NOT DROP THOSE BOMBS. IF YOU DO IT IS A MAJOR VIOLATION. BRING YOUR PILOTS HOME, NOW! DONALD J. TRUMP, PRESIDENT OF THE UNITED STATES — Commentary Donald J. Trump Posts From Truth Social (@TrumpDailyPosts) June 24, 2025

Netanyahu declaró que Irán había disparado misiles tras la entrada en vigor del alto al fuego y que el ejército israelí había respondido atacando un sistema de radar cerca de Teherán. El ejército iraní negó haber violado el alto al fuego. En una publicación en Truth Social, Trump sostuvo que Israel “no va a atacar a Irán” y que “todos los aviones darán la vuelta y regresarán a casa”.

“Los comentarios de Trump se produjeron antes de partir de Washington hacia una cumbre de la OTAN en los Países Bajos, donde una tregua en Oriente Medio, de mantenerse, podría darle la oportunidad de reivindicar un logro diplomático en un conflicto que amenazaba con intensificarse. Durante el fin de semana, Trump ordenó a las fuerzas estadounidenses bombardear las instalaciones nucleares iraníes, lo que provocó que Teherán respondiera disparando misiles contra una base estadounidense en Qatar el lunes. Horas después de que Irán disparara los misiles, que fueron interceptados, Trump anunció abruptamente un alto al fuego entre Israel e Irán, con pocos detalles, lo que sorprendió incluso a algunos de sus propios funcionarios”, recuerda esta mañana The New York Times.

De acuerdo con The Wall Street Journal, Trump dijo haberle ordenado al Primer Ministro israelí que llamara de regreso sus aviones, que se dirigían a Irán. “Y lo hicieron, lo cual respeto mucho, así que no hubo muertos”, comentó Trump a los periodistas en el Air Force One. Aseguró que no habría consecuencias por violar el alto al fuego, ya que los aviones dieron la vuelta.

Donald J. Trump Truth Social 06.24.25 07:28 AM EST ISRAEL is not going to attack Iran. All planes will turn around and head home, while doing a friendly “Plane Wave” to Iran. Nobody will be hurt, the Ceasefire is in effect! Thank you for your attention to this matter! DONALD J.… — Commentary Donald J. Trump Posts From Truth Social (@TrumpDailyPosts) June 24, 2025

“Irán no va a tener un arma nuclear, por cierto; creo que es lo último que tienen en mente ahora mismo”, señaló Trump, añadiendo que Irán “no va a enriquecer uranio”. Trump apuntó que no estaba presionando por un cambio de liderazgo en Irán: “Me gustaría que todo se calmara lo antes posible. Un cambio de régimen implica caos, e idealmente no queremos ver tanto caos”.

El ejército israelí reconoció haber atacado lanzamisiles en el oeste de Irán que estaban a punto de disparar contra Israel. Irán lanzó al menos cuatro andanadas de misiles balísticos contra Israel, activando las sirenas que obligaron a millones de israelíes a entrar y salir de los refugios. Al menos cuatro personas murieron cuando un misil impactó en un edificio de apartamentos en la ciudad sureña de Beersheba.

El anuncio del alto al fuego fue recibido con cautela por los líderes mundiales. “Si efectivamente se ha logrado un alto al fuego, sólo podemos celebrarlo”, expresó Dmitri S. Peskov, portavoz del Presidente ruso Vladímir V. Putin. “Esperamos que sea un alto al fuego sostenible”. El Presidente francés, Emmanuel Macron, elogió el anuncio del alto al fuego, pero advirtió que “la situación sigue siendo volátil e inestable”.

“Un punto de inflexión en la guerra se produjo cuando Estados Unidos se unió a la campaña de Israel el domingo, atacando tres instalaciones nucleares, incluyendo una instalación subterránea que había sido prácticamente impenetrable a los ataques israelíes. Irán respondió el lunes con un ataque con misiles contra una base estadounidense en Qatar, una medida anunciada con antelación, lo que permitió a las tropas estadounidenses evacuar o refugiarse a tiempo y creó un margen para la distensión”, explica The New York Times esta mañana.

La noticia del alto al fuego impulsó los mercados al alza en Asia, donde los países necesitan importaciones de energía para impulsar sus economías. Las acciones de Corea del Sur fueron las que más subieron, un tres por ciento. Los futuros del S&P 500 subieron alrededor de un uno por ciento, lo que indica una subida prevista cuando comiencen las operaciones en Nueva York. El precio del petróleo ha vuelto a caer a niveles similares a los que tenía antes del primer ataque israelí a Irán hace casi dos semanas.