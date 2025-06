Trump es propuesto para Nobel de la Paz por "histórico papel" en acuerdo Israel-Irán

MADRID, 24 jun. (EUROPA PRESS).- El congresista republicano Buddy Carter ha propuesto al Comité Noruego del Nobel la candidatura del Presidente de Estados Unidos (EU), Donald Trump, para el Nobel de la Paz por el "histórico y extraordinario papel" que ha desempeñado en el acuerdo de alto al fuego entre Israel e Irán, país al que ordenó bombardear.

Trump se ha hecho en su red social Truth Social de la carta que Carter ha enviado al Comité, en la que le alaba por su determinación a la hora de "impedir que el mayor Estado patrocinador del terrorismo del mundo obtuviera el arma más letal del planeta".

"CONGRATULATIONS TO EVERYONE! It has been fully agreed by and between Israel and Iran that there will be a Complete and Total CEASEFIRE..." –President Donald J. Trump pic.twitter.com/hLTBT34KnG

— The White House (@WhiteHouse) June 23, 2025