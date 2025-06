Saúl Monreal insiste en que buscará la gubernatura de Zacatecas en elección de 2027

"No se vale que den por descontado en automático”, declaró a medios el Senador Saúl Monreal, hermano de Ricardo Monreal Ávila, respecto a buscar una candidatura para ser Gobernador de Zacatecas.

Ciudad de México, 24 de junio (SinEmbargo).- En un encuentro con medios de comunicación, el Senador Saúl Monreal insistió que buscará ser candidato a Gobernador de Zacatecas en 2027. Explicó que en dicha entidad, así como en todo el país, el único que tiene prohibido el nepotismo que a él le perjudica es Morena.

Señaló que podría ir con otro partido o incluso tener una candidatura independiente. Argumentó que él votó en favor de la reforma contra el nepotismo que propuso la Presidenta Claudia Sheinbaum, pero dijo puede haber sus excepciones, porque debe aplicar para quienes sin ningún mérito político son impuestos por el gobernante en turno.

“Ha habido casos muy comunes en donde la Presidenta, el Presidente o gobernante pone a su hijo sin tener ningún mérito en la política o no tener preparación”, explicó y dijo que en su caso él tiene 27 años en la política y enlistó que fue Diputado local, dos veces Presidente municipal y sentenció: “A mí nadie me está dando nada”.

El senador Saúl Monreal aclaró sus intenciones políticas para contender por la gubernatura de Zacatecas.

Dijo que nunca ha dicho que dejará Morena por otro partido político, pero dijo que sí será candidato a la gubernatura, incluso si su familia no quiere... Ajám. pic.twitter.com/qAwhr5yEDn — Angel Gallegos (@gallegoso) June 23, 2025

Reiteró que está firme su aspiración por llegar a la Gubernatura de Zacatecas, aunque mencionó que está lejos el 2027, sí ha estado recorriendo la entidad y dijo: “Lo que sí no voy a permitir es que gente del mismo Zacatecas me elimine o me quiera hacer a un lado cuando todavía no hay determinaciones. No se vale que den por descontado en automático”.

En febrero, Morena tuvo que pactar en el Congreso que la aplicación de la Ley contra el nepotismo quedara para 2030, y así obtener la mayoría calificada para que la iniciativa quedará en la Constitución. "Para el 2027 espero que, al menos el partido político del que yo provengo, no ponga ningún familiar de uno y otro cargo", afirmó la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

Poco después, tras una carta de la mandataria a la dirigencia nacional de Morena, el partido en el poder aprobó en su Consejo General prohibir el nepotismo para las elecciones intermedias de 2027.

Daniela Barragán y Perla Velázquez https://www.sinembargo.mx/author/daniela-barragan-y-perla-velazquez/