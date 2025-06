Ataques de EU no arrasaron instalaciones nucleares de Irán: su programa sigue vivo

Ciudad de México, 24 de junio (SinEmbargo).– Los ataques con misiles de Estados Unidos no destruyeron completamente los principales sitios nucleares de Irán, plantea una evaluación inicial de la Agencia de Inteligencia de Defensa, según dijeron a NBC News tres personas familiarizadas con dicho informe.

La evaluación también concluyó que los ataques estadounidenses retrasaron el programa nuclear iraní entre tres y seis meses. Sin embargo, las reservas iraníes de uranio enriquecido no fueron destruidas y las centrifugadoras de Teherán permanecen prácticamente intactas.

La cadena CNN fue la primera en informar sobre la existencia del informe. Esta evaluación se basó en el análisis del Comando Central de EU sobre los daños causados ​​por los bombardeos a tres instalaciones nucleares iraníes durante el fin de semana. Las fuentes reiteraron que dicho análisis está en curso.

También el diario The New York Times publicó que el informe preliminar clasificado concluyó que los bombardeos no derrumbaron edificios subterráneos de las instalaciones nucleares iraníes.

Los hallazgos de inteligencia contradicen tanto al Presidente Donald Trump como al Secretario de Defensa, Pete Hegseth, quienes afirmaron que los ataques “destruyeron” completamente las instalaciones nucleares iraníes.

