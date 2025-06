La Audiencia de España confirma multa a Rubiales por el beso no consentido a Hermoso

MADRID, 25 Jun. (EUROPA PRESS).- La Audiencia Nacional (AN) ha confirmado la condena a 10 mil 800 euros de multa por un delito de agresión sexual para el expresidente de la Real Federación Española de Futbol (RFEF), Luis Rubiales, por el beso no consentido a la jugadora Jennifer Hermoso en la entrega de medallas del Mundial de 2023 en Australia que ganó España.

Así lo hace en una sentencia de este miércoles la Sala de lo Penal, recogida por Europa Press, en la que mantiene los 18 meses de multa y la absolución del delito de coacciones para Rubiales.

Igualmente avala la absolución de coacciones para los otros tres acusados: el exseleccionador femenino Jorge Vilda, el exdirector de Futbol de la sección masculina Albert Luque y el que fue responsable de marketing de la RFEF, Rubén Rivera.

Los magistrados rechazan todos los recursos presentados tanto por la Fiscalía como por las acusaciones particular y popular, además del de la defensa de Rubiales, por lo que confirma íntegramente la sentencia del Juzgado Central de lo Penal del pasado febrero.

De esa forma, también se mantiene la prohibición de que Rubiales se acerque a Hermoso en un radio de 200 metros y comunicarse con ella durante un año, así como la indemnización de tres mil euros con intereses que deberá abonar a la futbolista por los daños morales causados, además del pago de la mitad de las costas generadas, incluidas las originadas por la acusación particular.

Ex-Spanish football president Luis Rubiales has been found guilty of sexual assault after he playfully kissed a female player.

He’s been given a $10,000 fine. The prosecution had pushed for a 2 year prison sentence.

