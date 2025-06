Por lavado, EU prohíbe operaciones y pone reflectores en Vector, CIBanco e Intercam

-Información en desarrollo

Ciudad de México, 25 de junio (SinEmbargo).- La Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos (EU) anunció este miércoles que prohibió "ciertas transferencias de fondos que involucren a CIBanco, Intercam y Vector", instituciones financieras con sede en México, luego de considerarlas "fuentes de preocupación principal en materia de lavado de dinero en relación con el tráfico ilícito de opioides".

En un comunicado, explicó que "estas órdenes son las primeras acciones de la FinCEN en virtud de la Ley de Sanciones contra el Fentanilo y la Ley FEND Off Fentanyl, que otorgan al Tesoro facultades adicionales para combatir el lavado de dinero asociado con el tráfico de fentanilo y otros opioides sintéticos, incluyendo por parte de cárteles".

Today, @FinCENnews issued orders identifying three Mexico-based financial institutions—CIBanco S.A., Institution de Banca Multiple (CIBanco), Intercam Banco S.A., Institución de Banca Multiple (Intercam), and Vector Casa de Bolsa, S.A. de C.V. (Vector)—as being of primary money…

