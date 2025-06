Vector, CIBanco e Intercam son acusados de lavado de dinero. Pruebas, exige México

Ciudad de México, 25 de junio (SinEmbargo).- El Departamento del Tesoro de Estados Unidos (EU), a través de su Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN, por sus siglas en inglés), ha puesto la mira en tres instituciones financieras con sede en México, a las cuales designó como "fuentes de preocupación principal en materia de lavado de dinero en relación con el tráfico ilícito de opioides". Se trata de CIBanco, Intercam y Vector.

En un comunicado de prensa, difundido por la Embajada de Estados Unidos en México, se detalló que las órdenes emitidas por FinCEN prohíben ciertas transferencias de fondos que involucren a estas tres instituciones mexicanas y que constituyen las primeras acciones tomadas al amparo de la Ley de Sanciones contra el Fentanilo y la Ley FEND Off Fentanyl. Estas leyes otorgan al Tesoro facultades ampliadas para combatir el lavado de dinero asociado al tráfico de fentanilo y otros opioides sintéticos, incluso cuando se trata de actividades vinculadas a cárteles del narcotráfico.

El Departamento del Tesoro afirmó que CIBanco e Intercam, con activos totales por más de siete mil millones y cuatro mil millones de dólares, respectivamente, junto con Vector, una firma de corretaje que gestiona casi 11 mil millones de dólares, han desempeñado de forma conjunta un papel clave y prolongado el lavado de millones de dólares a nombre de cárteles con sede en México. Además, habrían facilitado pagos para la adquisición de precursores químicos necesarios en la producción de fentanilo.

Today, @FinCENnews issued orders identifying three Mexico-based financial institutions—CIBanco S.A., Institution de Banca Multiple (CIBanco), Intercam Banco S.A., Institución de Banca Multiple (Intercam), and Vector Casa de Bolsa, S.A. de C.V. (Vector)—as being of primary money…

— Treasury Department (@USTreasury) June 25, 2025