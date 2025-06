CLOSE UP ¬ Netanyahu. Décadas mintió sobre Irán. Quería esa guerra. Trump se la dio

Ciudad de México, 28 de junio (SinEmbargo).- El Primer Ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, lleva 30 años advirtiendo que las armas nucleares de Irán son "inminentes".

Una de las primeras ocasiones ocurrió cuando era miembro del parlamento israelí. En un discurso ante la Knéset en 1992, sostuvo: “Podemos asumir que en un plazo entre tres a cinco años Irán tendrá la suficiente autonomía para desarrollar y producir una bomba nuclear". Tres años después, en su libro, "Combatiendo el Terrorismo", argumentó que las intenciones nucleares de Irán representaban un grave desafío para la seguridad global.

Para 2002, cuando testificó ante el Comité de Supervisión y Reforma Gubernamental de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, respaldó una acción militar en Irak, al tiempo que vinculó los presuntos programas de armas de Bagdad con los de Teherán. Estados Unidos invadió Irak al año siguiente, y al final nunca se encontraron evidencia de armas de destrucción masiva como reportaron incluso medios como The New York Times se disculparon por reportar la existencia de este arsenal del que nunca hubo pruebas.

En 2009, Netanyahu insistió en el tema al declarar frente a legisladores estadounidenses que Irán estaba a sólo uno o dos años de construir un dispositivo nuclear. Sus declaraciones fueron reveladas en un cable diplomático clasificado hecho público por WikiLeaks. Su pronóstico, como los anteriores, falló.S

Tres años después, en 2015, el Organismo Internacional de la Energía Atómica (OIEA) concluyó que Teherán llevó a cabo entre finales de 1980 y 2003 "una serie de actividades relevantes para el desarrollo de un artefacto nuclear explosivo". Aunque en ese mismo informe subrayaba que, a partir de 2009, con Irán ya severamente sancionado, no encontró "ninguna señal creíble" de que esas actividades hubieran continuado.

Ese mismo año, EU e Irán llegaron a un acuerdo para restringir el programa nuclear iraní. No obstante, Netanyahu operó contra este pacto al convencer a Donald Trump, en su primer gobierno, para que rompiera el acuerdo.

Lo cierto es que Netanyahu ha continuado con sus advertencias sobre la capacidad nuclear de Irán.

Hace unas semanas volvió a sostener que Irán podría construir un arma en cuestión de meses, o incluso semanas, si no se interrumpe su progreso nuclear. Posteriormente se dio el ataque a Irán bajo el argumento de Netanyahu de evitar "un holocausto nuclear", según declaró a Fox News en donde afirmó que su gobierno tenía información de inteligencia de que Irán estaba a meses de desarrollar un arma nuclear inicial.

La decisión de Netanyahu de iniciar ataques militares directos contra Irán marcó la culminación de décadas de advertencias y maniobras políticas. En Israel, se ha visto un doble propósito de esta guerra: desvió la atención pública de las investigaciones sobre corrupción y el genocidio en Gaza, a la vez que permitió a Netanyahu presentarse una vez más como el líder indispensable de la seguridad israelí.

President Trump and I often say: ‘Peace through strength.’

First comes strength, then comes peace.

And tonight, @realDonaldTrump and the United States acted with a lot of strength. pic.twitter.com/7lTWCZkgw7

— Benjamin Netanyahu - בנימין נתניהו (@netanyahu) June 22, 2025