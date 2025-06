El dinero sucio del extitular de Seguridad de Calderón condujo a EU hasta Vector

Ciudad de México, 25 de junio (SinEmbargo).- La oficina de la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN, por sus siglas en inglés) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos detectó que Vector Casa de Bolsa, propiedad del empresario Alfonso Romo Garza, participó en operaciones por 40 millones de dólares vinculadas al exsecretario de Seguridad Pública federal, Genaro García Luna, ya condenado en EU por recibir sobornos del Cártel de Sinaloa.

De acuerdo con el documento, una empresa controlada por García Luna, exsecretario de Seguridad en la administración del entonces Presidente Felipe Calderón Hinojosa, realizó transacciones con Vector, entre 2013 y 2019, por un monto superior a los 40 millones de dólares provenientes de sobornos y que, junto a transacciones efectuadas por una "mula", habrían facilitado el tráfico ilícito de opioides a Estados Unidos por parte del Cártel de Sinaloa.

Today, @FinCENnews issued orders identifying three Mexico-based financial institutions—CIBanco S.A., Institution de Banca Multiple (CIBanco), Intercam Banco S.A., Institución de Banca Multiple (Intercam), and Vector Casa de Bolsa, S.A. de C.V. (Vector)—as being of primary money…

— Treasury Department (@USTreasury) June 25, 2025