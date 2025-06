La CNBV remueve a administradores de CIBanco, Intercam y Vector, tras acusación de EU

Ciudad de México, 26 de junio (SinEmbargo).- La junta de Gobierno de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) decretó la intervención gerencial temporal de CIBanco S. A. e Intercam Banco S. A., esto después de que el Departamento del Tesoro de Estados Unidos (EU) los considerara "fuentes de preocupación principal en materia de lavado de dinero en relación con el tráfico ilícito de opioides". Más tarde la CNBV también anunció la intervención de Vector Casa de Bolsa.

A través de un comunicado, la CNBV informó que el decreto se llevó a cabo "con fundamento en el artículo 129 de la Ley de Instituciones de Crédito, y con el fin de proteger los intereses del público ahorrador y acreedores" de ambas instituciones.

Asimismo, precisó que, pese a las acusaciones del Gobierno estadounidense, las autoridades financieras mantienen su confianza en "la solidez y resiliencia del sistema financiero mexicano", además de que seguirán trabajando de manera coordinada para "continuar propiciando la estabilidad, integridad y correcto funcionamiento" de dicho sistema.

Por la tarde, la CNBV también decretó la intervención gerencial temporal de Vector Casa de Bolsa, propiedad de Alfonso Romo, con el objetivo de "salvaguardar los derechos de los inversionistas y clientes de dicha casa de bolsa" debido a las medidas anunciadas por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos".

El mensaje emitido por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores se da luego de que el Departamento del Tesoro de EU afirmara ayer que CIBanco e Intercam, con activos totales por más de siete mil millones y cuatro mil millones de dólares, respectivamente, junto con Vector, una firma de corretaje que gestiona casi 11 mil millones de dólares, han desempeñado de forma conjunta un papel clave y prolongado el lavado de millones de dólares a nombre de cárteles con sede en México. Además, habrían facilitado pagos para la adquisición de precursores químicos necesarios en la producción de fentanilo.

“Al usar por primera vez esta poderosa facultad, las acciones de hoy reafirman el compromiso del Tesoro de utilizar todas las herramientas a nuestra disposición para contrarrestar la amenaza que representan las organizaciones criminales y terroristas que trafican con fentanilo y otros narcóticos”, se lee en el boletín.

A su vez, las autoridades estadounidenses detallaron que se trata de medidas que forman parte de una colaboración intergubernamental con México, con el objetivo de implementar sistemas financieros que cuenten con controles sólidos contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo (ALD/CFT), y que protejan a las y los ciudadanos de ambos países de amenazas transnacionales asociadas al financiamiento ilícito.

Dichas acciones se emprenden después de que el Presidente Donald Trump firmara órdenes ejecutivas para nombrar a al menos seis cárteles mexicanos como Organizaciones Terroristas Extranjeras (FTOs) y/o Terroristas Globales Especialmente Designados (SDGTs), en donde las medidas implementadas –según explicó el Departamento del Tesoro– “complementan esas designaciones, con el objetivo de negar acceso al sistema financiero estadounidense a entidades vinculadas con los cárteles del narcotráfico”.

De acuerdo con lo establecido, las instituciones financieras cubiertas tendrán prohibido realizar transferencias de fondos desde o hacia CIBanco, Intercam o Vector, incluyendo cuentas o direcciones de moneda virtual convertible asociadas a dichas entidades. Las restricciones entrarán en vigor 21 días después de su publicación en el Registro Federal.

