VIDEO ¬ El Pentágono revela imágenes del poder de las bombas que usó contra iraníes

Ciudad de México, 26 de junio (SinEmbargo).- El Pentágono ofreció este jueves nuevos detalles sobre los ataques aéreos realizados el sábado contra tres instalaciones nucleares clave de Irán: Fordo, Natanz e Isfahán. La operación, bautizada como "Martillo de Medianoche", fue descrita por el jefe del Estado Mayor Conjunto, el General Dan Caine, como la culminación de 15 años de preparativos para neutralizar las capacidades nucleares iraníes.

En una conferencia de prensa, el Secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, y el General Caine explicaron que la operación involucró a unos 125 aviones, incluidos bombarderos B-2 que desplegaron bombas antibúnker de 13 mil 600 kilos, diseñadas para penetrar instalaciones subterráneas como Fordo, ubicada bajo una cordillera montañosa cerca de Qom.

Además, se informó que un submarino de la Armada estadounidense disparó misiles Tomahawk contra la instalación de Isfahán. Caine destacó la participación de "pilotos hombres y mujeres" y señaló que la explosión en Fordo fue descrita por los militares como "más brillante que cualquier otra que hayan visto".

El Pentágono afirmó que el objetivo era "destruir o degradar severamente" el programa nuclear iraní. En el caso de Hegseth, reafirmó lo dicho por el Presidente Donald Trump acerca de que la operación fue un "éxito rotundo", además de atacar a quienes han difundido "noticias falsas" para minimizar el impacto de dichos ataques.

Dichas declaraciones se dan a raíz de un informe preliminar filtrado de la Agencia de Inteligencia de Defensa, citado por medios, en el cual se indicó que los bombardeos sólo habrían generado daños que retrasarían el programa nuclear iraní unos meses, ya que las reservas de uranio enriquecido y las centrifugadoras subterráneas habrían sufrido daños limitados. La Casa Blanca calificó este informe como "totalmente erróneo" y atribuido a "un fracasado de bajo nivel en la comunidad de inteligencia".

Por su parte, el General Caine detalló que las bombas utilizadas, como la GBU-57A/B Massive Ordnance Penetrator, fueron diseñadas con configuraciones específicas de espoleta para maximizar la penetración en sitios fortificados.

Asimismo, detalló que "a diferencia de una bomba de superficie normal, no se verá un cráter de impacto, ya que están diseñadas para enterrarse profundamente y luego funcionar".

Sumado a las declaraciones de Hegseth y Caine, el Pentágono también hizo público un video en el que se muestran imágenes del poder de los misiles GBU-57 MOP (Massive Ordnance Penetrator), los cuales fueron utilizados para impactar en las instalaciones nucleares iraníes.

El ataque, ejecutado en coordinación con Israel tras sus ofensivas iniciadas el 13 de junio, ha generado tensiones en la región. Irán respondió con ataques de misiles contra una base estadounidense en Qatar y prometió represalias, aunque aceptó un alto al fuego mediado por Qatar el 24 de junio.

Donald Trump celebró el pacto entre Irán e Israel en un mensaje publicado a través de su plataforma Truth Social el lunes, aunque los ataques entre ambos países continuaron durante varias horas después de dicha publicación.

