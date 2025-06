Nayarit presume su proyecto de estadio sobre una de las 5 ciudades del arte del país

Ciudad de México, 28 de junio (SinEmbargo).– En una entidad sin un equipo de fútbol de primera división, el Gobernador de Nayarit Miguel Ángel Navarro anunció la construcción con 300 millones de pesos del estadio de fútbol “Nicolás Álvarez Ortega”, justo en el espacio que albergaba una de las cinco ciudades del arte que existen en México, donde había clases de música y baile gratuitas. Aunque activistas obtuvieron una suspensión provisional ya notificada a las autoridades, las obras de demolición continuaban.

En la Ciudad de las Artes de Tepic, donde desde 2011 se congregaron artistas, talleres, conciertos masivos en un anfiteatro, patinetas en el parque de skateboard y convivencia –una estrategia para disminuir el reclutamiento de jóvenes al narcotráfico–, solo quedan rescoldos de más de 100 árboles talados sin permisos estatales ni municipales, polvo, máquinas excavadoras y el eco del grito de protesta: "No al estadio, sí a la cultura".

La decisión del Gobernador Miguel Ángel Navarro ha sido tan opaca y sin consulta ciudadana que la Diputada federal por Nayarit, Andrea Navarro, de su propio partido Morena, metió el 6 de junio un exhorto para solicitar una auditoría a las autoridades nayaritas ante posibles irregularidades en este proceso de demolición, el cual, dijo la legisladora, es un intento de privatizar un espacio cultural público para instalar un centro deportivo de espectáculos pensado solo para quienes pueden pagar un boleto.

"Ahora no están tomando las clases a pesar de que no se demolió el espacio de la escuela de bellas artes, pero la intención era demolerla. El primer proyecto que ellos sacan es la demolición de todo el espacio público y, a partir de la presión de la sociedad, modificaron su render, porque no es un proyecto técnico, es un render lo único que han publicado. No hay un proyecto técnico ni estudios de impacto o al menos no los han hecho públicos. Tampoco hay un proceso licitatorio que esté publicado, con lo único con lo que se cuenta es con un documento que dice 'Licitación DGCMIR-2025-035'. Es el único documento que se encuentra publicado respecto a la demolición y el estadio de futbol", aseguró la Diputada federal en entrevista.