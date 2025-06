Triunfo de Sasha en la Corte sienta precedente clave en los casos de abuso a menores

Ciudad de México, 28 de junio (SinEmbargo).- La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) rechazó amparar al productor Luis de Llano y confirmó la condena civil en su contra por daño moral derivado de la denuncia por abuso sexual de la cantante Sasha Sokol. La sentencia es clave en los casos de abuso sexual a menores al establecer un precedente a favor de las víctimas.

La sentencia por el caso de Sasha Sokol trasciende por mucho la denuncia de la cantante, pues abre la vía del juicio civil para otras víctimas. La principal determinación de las y los ministros fue la imprescriptibilidad de la acción civil en casos de abuso sexual contra menores, es decir que, sin importar el tiempo que pase, desde ahora, cuando esté lista, cada víctima podrá acceder a la justicia.

Cuando en un delito se habla de prescripción, se refiere que ya no se puede ejercer una acción legal porque ha transcurrido un periodo de tiempo específico determinado por la Ley, es por eso que el caso Sasha Sokol es un precedente importante pues es jurisprudencia obligatoria para todos los tribunales del país, es decir, vincula a todas y todos los jueces, tanto locales como federales, a acatar la sentencia de la Corte.

¿Y por qué es importante el tiempo? En los casos de violencia sexual, sobre todo contra niños, niñas, mujeres y adolescentes, las víctimas suelen tardar mucho en poder nombrar la violencia que vivieron y denunciar. Por lo que la imprescriptibilidad permitirá a otras víctimas de abuso sexual ejercer su derecho a la verdad y a la reparación de los daños, sin importar el tiempo que haya pasado desde que fueron violentadas.

Fue la ponencia del Ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo la que abordó el tema de la prescripción de este delito por la vía civil. Ahora las víctimas tienen la posibilidad de reclamar una indemnización, la valoración de pruebas y el concepto de revictimización sin importar el tiempo.

El proyecto establecía que: “En este tipo de interacciones no puede hablarse de una relación de pareja porque implicaría hablar de igualdad, lo que no sucede por la diferencia de edades. En estos casos se estima que no hay consentimiento realmente, dadas las diferencias cognitivas, emocionales y sociales entre las partes de la reclamación”.