Derrotar el odio en EU todavía es posible. Ese mensaje manda el triunfo de Zohran

Ciudad de México/Nueva York, 26 de junio (SinEmbargo).– El Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, estalló: “¡Nuestro país está realmente jodido!”. Se refería al triunfo de Zohran Mamdani en las primarias demócratas a la Alcaldía de Nueva York.

Nunca se pueden justificar las burlas y las ofensas, por supuesto, pero sí se puede justificar el enojo de Trump. Mamdani representa todo lo que él aborrece: migrante, joven, carismático, socialista, con peso entre comunidades que el Presidente ha perdido. Pero además simboliza la posibilidad de que el Partido Demócrata entienda por qué perdió la Casa Blanca y se dé cuenta lo que le piden los votantes. Y, más importante, Mamdani le dice a Trump con su triunfo que no todos los estadounidenses odian a los mexicanos, a los musulmanes, a los asiáticos, a los latinos en lo general o a los que son distintos. Mamdani le dice al Partido Demócrata que el triunfo sobre el odio es posible todavía.

Benjamin Wallace-Wells cuenta hoy en The New Yorker que en 2002, John Lahr, autor dentro de la misma revista, visitó el barrio de Morningside Heights en Nueva York para escribir un perfil de la cineasta Mira Nair y se fijó en su hijo de nueve años. “El hablador hijo de Nair, Zohran, de ojos saltones, que irradia el encanto de la persona amada, es conocido con docenas de apelativos, como Z, Zoru, Fadoose y ‘Sin-descanso’ Mamdani”.

A veces, las primeras observaciones son incisivas, dice Wallace-Wells. “El ya de por sí caluroso verano de 2025 ha sido definido por ‘Sin-descanso’ Mamdani, un asambleísta estatal de izquierdas de treinta y tres años de Queens, quien, el martes por la noche, aparentemente obtuvo una contundente victoria en las primarias demócratas para la Alcaldía, derrotando a un exgobernador y superando a un grupo de candidatos, la mayoría de los cuales eran más consolidados e inicialmente más conocidos. La campaña de Mamdani afirmó haber visitado un millón y medio de puertas en toda la ciudad, algo nada nuevo en la política municipal, pero probablemente esencial para un desconocido”.

It’s finally happened, the Democrats have crossed the line. Zohran Mamdani, a 100% Communist Lunatic, has just won the Dem Primary, and is on his way to becoming Mayor. We’ve had Radical Lefties before, but this is getting a…

“El propio candidato apareció en todos los medios imaginables, desde la serie de TikTok ‘Subway Takes’ hasta ‘The Late Show with Stephen Colbert’. Bajo el calor de mediados de junio, Mamdani recorrió Manhattan a pie, desde Inwood hasta Battery. Derrotó a Andrew Cuomo, el exgobernador, en la primera ronda de votación por orden de preferencia por aproximadamente siete puntos porcentuales, pero, en las chapas de campaña y otros artículos de merchandising visibles en los cinco distritos, fue una victoria aplastante. Mamdani acertó con su tema central —la asequibilidad— y, con su sonrisa fácil, su ubicuidad y su constante ascenso en las encuestas, encarnó el lema esencial de su campaña: que la vida en Nueva York no tiene por qué ser tan opresivamente dura”, agrega el autor.

Y más allá de la sorpresa que produce un candidato moreno, de apellido no Occidental, que llama GENOCIDIO EN MAYÚSCULAS lo que Israel realiza en Gaza; más allá de que es un socialista convencido, la victoria de Mamdani cae como bomba atómica sobre los demócratas: necesitan un cambio ya, si quieren derrotar a Donald Trump y a MAGA.

“Durante los largos y a menudo difíciles años transcurridos desde la elección de Obama, los demócratas han trabajado principalmente de arriba hacia abajo y de adentro hacia afuera: los tres últimos candidatos presidenciales del partido han sido el Secretario de Estado de Obama, el Vicepresidente de Obama y el Vicepresidente del Vicepresidente de Obama. La edad y la fragilidad de Joe Biden definieron las elecciones del año pasado y también podrían amenazar con definir al partido durante una generación. Incluso la primavera pasada, los demócratas en la Cámara de Representantes perdieron una votación que podrían haber ganado —la aprobación del proyecto de Ley de reconciliación presupuestaria ‘Big Beautiful’— porque demasiados congresistas habían fallecido demasiado recientemente como para ser reemplazados”, explica Benjamin Wallace-Wells en su texto.

Hope is not naive when you have a vision and a movement behind it. Hope is in fact righteous.

This is the dawn of a new era in New York City. And we will win it together. pic.twitter.com/Hj2buYNN8Z

— Zohran Kwame Mamdani (@ZohranKMamdani) June 25, 2025