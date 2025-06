INE se confronta por acordeones y cancela 46 candidaturas de juzgadores por promedio

Ciudad de México, 26 de junio (SinEmbargo).- El Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) volvió a mostrar división este jueves debido al uso de acordeones en la elección judicial, al validar con seis votos a favor y cinco en contra, la elección de magistraturas de circuito. Además, canceló 46 candidaturas a magistrados y juzgadores por no alcanzar promedio mínimo en licenciatura.

En la sesión del pleno, algunos de sus integrantes negaron que los acordeones tuvieran un impacto significativo en los resultados de la elección, mientras que otro grupo sostuvo que su existencia sí mancha el proceso y validez de la elección.

La Consejera Claudia Zavala afirmó que no puede respaldar la validez de los comicios ante la sombra de incertidumbre generada por entes externos.

En el mismo sentido, la Consejera Dania Ravel defendió su decisión de no validar la elección. Señaló irregularidades como las 818 casillas excluidas en la elección de la Suprema Corte de Justica de la Nación (SCJN) y 929 en la del Tribunal de Disciplina Judicial.

"La mayoría de las consejerías que votamos por no declarar la validez dijimos es: incluso como no podemos nosotros hacer una declaratoria de nulidad se tiene que dar vista a las autoridades competentes para que se pronuncien, pero seguimos nosotros con los actos, por ejemplo, la entrega de constancias de mayoría, porque no podemos detener esto, porque no tenemos esta facultad", mencionó.