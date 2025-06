PRI, PAN y membretes de Claudio X. se cuelgan de los acordeones para tirar votación

Ciudad de México, 29 de junio (SinEmbargo).– La oposición encabezada por el Partido Revolucionario Institucional (PRI), el Partido Acción Nacional (PAN) así como organizaciones vinculadas a Claudio X. González Guajardo llevarán su lucha contra la reforma al Poder Judicial ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) con una serie de impugnaciones para solicitar la nulidad de la elección del 1 de junio, argumentando irregularidades por el uso de los llamados “acordeones” o guías de votación, materiales que incluso fueron permitidos por la autoridad electoral, pero que ahora se encuentran en el centro del debate.

La SCJN, bajo la presidencia de Norma Piña, deberá resolver estos recursos antes del 28 de agosto, fecha límite para la transición del nuevo Poder Judicial electo en urnas.

El viernes, de hecho, la Corte ya dio entrada a una primera demanda de juicio de inconformidad en contra de los resultados del cómputo distrital. En ese caso se trata del efectuado por el 04 distrito electoral del Instituto Nacional Electoral (INE) en el estado de Durango de la elección de magistraturas de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial del Estado de Durango. La Corte también ya registró otra impugnación contra la elección de la Sala Superior, promovida por la asociación civil Poder Ciudadano, pero no ha notificado el auto de admisión.

Debido a que dos magistraturas de la Sala Superior del TEPJF se eligieron en el pasado proceso, este órgano está impedido de calificar la elección de sus propios integrantes. En lo que respecta a las Salas Regionales del TEPJF, la Constitución ordena que la Corte resuelva todas las impugnaciones.

Entre las impugnaciones presentadas hay una del PRI, presentada por el propio Alejandro Moreno Cárdenas, dirigente del partido; otra del PAN firmada por Santiago Torreblanca Engel, como representante y otras promovidas por organizaciones como Amigos en Colaboración, el Consejo Nacional de Litigio Estratégico, vinculado a González Guajardo, el Supremo Consejo Nacional Indígena y un grupo de 23 personas candidatas a magistraturas que no resultaron electas.

En días pasados también se presentaron dos impugnaciones más: una del PRI presentada directo ante Sala Superior del TEPJF, contra todas las elecciones la cual debió prestarse ante el INE y pedir remitirla a la SCJN.

La mayoría de los recursos impugnan los acuerdos INE/CG567/2025 y INE/CG568, mediante los cuales el INE realizó la suma nacional de votos y declaró válidas las elecciones de magistraturas del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF). Los promoventes sostienen que los “acordeones”, difundidos de forma masiva en mayo, influyeron de manera determinante en los resultados.

En las diferentes impugnaciones contra los magistrados electorales electos , se presentan los mismos argumentos, aún cuando se trata de recursos diferentes.

El PAN sostiene que estos materiales dirigieron el voto hacia candidaturas específicas, violando los principios de independencia judicial, división de poderes y equidad en la contienda. Su recurso incluye 14 notas periodísticas y diversas fotografías de los “acordeones”. Además, sostiene que los ganadores coincidieron de forma abrumadora con los nombres que aparecían en estas guías.

Los recursos de inconformidad o solicitudes de impugnación contra la elección de magistraturas interpuestos ante la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) suman al menos seis. Uno fue promovido por el priista Alejandro Moreno Cárdenas en representación de su partido. Otro fue presentado por Acción Nacional a través de su representante, Santiago Torreblanca Engel.

El resto de los recursos provienen de organizaciones vinculadas a Claudio X. González y ciudadanos.

Uno fue presentado por la Asociación Civil Amigos en Colaboración y el Colectivo Poder Ciudadano, representados por Gabriela Lorena Sterling Ávalos, quienes solicitaron la nulidad de la elección de magistradas y magistrados de la Sala Superior del TEPJF. Otro lo interpuso el Consejo Nacional de Litigio Estratégico, a través de su representante legal, Mariana Calderón Arámburu.

Adicionalmente, el Supremo Consejo Nacional Indígena, representado por Rosa María Barradas Castillo, presentó su propio recurso. Y un último fue interpuesto por 23 personas candidatas a magistraturas de circuito y a cargos de personas juzgadoras de distrito, encabezadas por Jesús Karina Almada Rubado y otras personas aspirantes.

La validez de la elección de Magistradas y Magistrados del Tribunal de Disciplina Judicial (TDJ); de magistraturas de la Sala Superior y Salas Regionales del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) fue declarada poro el Consejo General del INE el pasado 16 de junio.

En el caso de Magistrados del Tribunal de Disciplina Judicial (TDJ) quienes quedaron como ganadores son Celia Maya García con 4 millones 939 mil 627 votos, Eva Verónica de Gyves Zárate con 4 millones 733 mil 645 votos, Bernardo Bátiz Vázquez con 4 millones 355 mil 670 votos, Indira Isabel García Pérez con 4 millones 52 mil 953 votos y Rufino H. León Tovar con 3 millones 749 mil 645 votos en tanto que para la Sala Superior del TEPJF también se declaró válida la elección y se asignaron los cargos a Gilberto de Guzmán Bátiz García quien obtuvo 4 millones 465 mil 312 votos y Claudia Valle Aguilasocho con 3 millones 921 mil 507 votos .

En todos estos recursos, donde piden invalidar la elecciones, los argumentos son similares. Por ejemplo, el PAN presentó su inconformidad ante el Instituto Nacional Electoral (INE), en un recurso recibido el 20 de junio. Impugna los acuerdos del Consejo General del INE INE/CG567/2025, en el que se emite el cómputo nacional de la elección de personas magistradas y se asignan, de forma paritaria, los cargos de Magistrada y Magistrado de la Sala Superior del TEPJF, en el marco del proceso electoral extraordinario 2024-2025.

El PAN también impugna el acuerdo INE/CG568, que contiene la declaración de validez de dicha elección y la entrega de constancias de mayoría a las candidaturas ganadoras de los cargos en ese órgano judicial.

En su escrito, el PAN denunció “una serie de irregularidades y violaciones que se presentaron en la ejecución de la reforma al Poder Judicial” y sostuvo que “la reforma fue un verdadero asalto por parte de una fuerza política para realizar una remoción masiva de jueces y así colocar en esas posiciones a personas afines a sus intereses, lo cual contraría los principios de independencia judicial y división de poderes”.

El recurso detalla que, días antes de la elección, comenzaron a circular de forma masiva guías de votación o “acordeones”, en los que se indicaba por quién votar, sin que se identificara su origen. Como pruebas, el PAN presentó al menos 14 notas periodísticas publicadas principalmente en mayo, así como múltiples fotografías de estos materiales.

Este tema también fue mencionado durante la sesión extraordinaria del Consejo General del INE los días 15 y 16 de junio, donde la votación quedó dividida respecto a la validez de la elección de cargos del Poder Judicial.

En el caso del recurso promovido por Amigos en Colaboración y el Colectivo Poder Ciudadano, se impugnan los acuerdos INE/CG567/2025 e INE/CG568, por considerar que se incurrió en violaciones graves a principios constitucionales como la libertad del sufragio, la representación democrática, la equidad en la contienda, la legalidad, la convencionalidad y la no regresividad. Piden que se declare la nulidad de la elección de magistradas y magistrados de la Sala Superior del TEPJF y que se revoque la entrega de constancias de mayoría.

Acusan que el uso de los “acordeones” vulneró el derecho al voto libre y sin coacción. En ese sentido, señalan que la Misión de Observación Electoral de la OEA observó que “las nueve candidaturas con mayor cantidad de votos a la Suprema Corte fueron promovidas en acordeones físicos y virtuales”. Asimismo, destacó que seis de esos nueve ministros o ministras fueron postulados por el comité del Poder Ejecutivo, mientras que los tres restantes son integrantes actuales de la Corte nombradas por el expresidente. “Esto levanta dudas razonables sobre la autonomía e independencia del máximo tribunal con respecto al Ejecutivo”, concluyen.

Las organizaciones también denuncian una operación de coacción del voto supuestamente articulada por entes y funcionarios públicos, incluyendo al partido Morena, durante el proceso electoral. Aseguran que esta intervención trasgrede el mandato constitucional y anula la validez democrática de la elección judicial del 1 de junio.

El pasado jueves 26 de junio, el Consejo General del INE abordó justamente el tema del uso de “acordeones” en la elección judicial. Con seis votos a favor y cinco en contra, se validó la elección de magistraturas de circuito. Además, el Consejo canceló 46 candidaturas a magistraturas de circuito y juzgadores de distrito, ya que no cumplieron con el requisito de promedio mínimo en licenciatura o especialidad, lo que dejó vacantes esos cargos.

Durante esa sesión, algunos consejeros minimizaron el impacto de los “acordeones”, mientras que otros señalaron que su existencia mancha la validez del proceso.

La consejera Claudia Zavala afirmó que no podía respaldar la validez de los comicios debido a la “sombra de incertidumbre generada por entes externos”. “La legitimidad se mancha cuando intervienen intereses ajenos a la ciudadanía. México ha luchado por elecciones limpias”, sostuvo.

En el mismo sentido, la consejera Dania Ravel justificó su voto en contra de validar la elección, al señalar que fueron excluidas 818 casillas en la elección de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y 929 en la del Tribunal de Disciplina Judicial.

“La mayoría de las consejerías que votamos por no declarar la validez dijimos: como no podemos nosotros hacer una declaratoria de nulidad, se tiene que dar vista a las autoridades competentes para que se pronuncien. Pero seguimos nosotros con los actos, por ejemplo, la entrega de constancias de mayoría, porque no podemos detener esto, porque no tenemos esta facultad”, explicó.