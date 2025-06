El Presidente Trump anticipa un posible alto al fuego para Gaza "la próxima semana"

MADRID, 27 Jun. (EUROPA PRESS).- El Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reveló que "en la próxima semana" podría anunciarse un nuevo alto al fuego para la Franja de Gaza entre Israel y Hamás, después de que en marzo la parte israelí rompiera de manera unilateral el anterior acuerdo.

President Trump on Gaza: "We think within the next week we're going to get a ceasefire." pic.twitter.com/cWIRGnm963

— CSPAN (@cspan) June 27, 2025