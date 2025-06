El Gobierno canadiense quita impuesto a tecnológicas para retomar negociación con EU

MADRID 30 Jun. (EUROPA PRESS).- El Gobierno de Canadá anunció este domingo la rescisión del impuesto a los servicios digitales, en lo que ha considerado que le permitirá impulsar negociaciones comerciales más amplias con Estados Unidos, después de que el Presidente de este país, Donald Trump, diese por rotas todas las conversaciones con Ottawa ante esa futura tasa.

Ottawa aseguró así que "la recaudación del 30 de junio de 2025 se detendrá y el ministro Champagne pronto presentará una legislación para derogar la Ley de Impuesto a los Servicios Digitales", una tasa vigente desde 2020 con efecto retroactivo y que habría dejado una factura a las empresas estadounidenses de dos mil millones de dólares con vencimiento a n de mes, según recogió la cadena canadiense CBC News.

Se espera que el Primer Ministro de Canadá, Mark Carney, y el inquilino de la Casa Blanca, Donald Trump, reanuden las conversaciones con miras a alcanzar un acuerdo comercial "antes del 21 de julio", fecha fijada durante la cumbre de líderes del G7 en Kananaskis, según recordó Carney, que defendió que su Gobierno "se guiará siempre por la contribución general de cualquier posible acuerdo al bienestar de los trabajadores y las empresas canadienses".

Canada is engaged in complex negotiations on a new economic and security partnership with the U.S.

Rescinding the DST will allow the negotiations to make vital progress and reinforce our work to create jobs and build prosperity for all Canadians.

🔗https://t.co/hsiDxk7JVD

— François-Philippe Champagne (FPC) 🇨🇦 (@FP_Champagne) June 30, 2025