Sheinbaum dice que la intervención de CIBanco, Intercam y Vector “fue muy pertinente”

Ciudad de México, 30 de junio (SinEmbargo).– La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo dijo este lunes que hasta el momento no ha habido una nueva comunicación del Departamento del Tesoro de Estados Unidos (EU) con el Gobierno de México sobre la designación de CIBanco, Intercam y Vector como instituciones de preocupación principal en materia de lavado de dinero.

“Por ahora no, aunque hay comunicación permanente con el Departamento del Tesoro y la Secretaría de Hacienda. O sea, en particular de este tema no, pero hay comunicación permanente”, respondió al ser cuestionada durante su conferencia matutina sobre si se había recibido más información del Gobierno estadounidense o si tenía previsto reunirse con el sector bancario.