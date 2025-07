García Luna compartirá prisión con "El Chapo", con terroristas y con otros narcos

Se trata de una prisión denominada "El Alcatraz de las montañas Rocosas", donde purgó su pena el famoso "Unabomber", terroristas que conspiraron para llevar a cabo el 11 de septiembre en Nueva York y otros capos del narcotráfico de Colombia.

Ciudad de México, 1 de julio (SinEmbargo).– Genaro García Luna, el exsecretario de Seguridad de Felipe Calderón condenado por sus nexos con el narcotráfico, ya purga su condena de más de 38 años de prisión en una de las cárceles más férreas en el sistema estadounidense: la súpermax ADX de Florence, en Colorado, donde compartirá instalaciones con Joaquín "El Chapo" Guzmán Loera, fundador del Cártel de Sinaloa, y otros terroristas de Al-Qaeda, así como narcotraficantes colombianos, entre otros.

La prisión está ubicada unos 160 kilómetros al sur de Denver, la ciudad más importante del estado de Colorado, y a 64 kilómetros también al sur de Colorado Springs. Esta cárcel es conocida como "El Alcatraz de las montañas Rocosas". Los reos, incluido ahora García Luna, están en aislados 23 horas al día y tienen una mínima interacción humana. Reciben la comida en sus celdas, donde comen a apenas unos metros de su propio baño.

La cárcel, que empezó a funcionar desde 1995 y es la única "súpermax", está protegida por alambradas con cuchillas y torres de vigilancia y patrullas armadas. Las instalaciones son complejas y aisladas. Estas razones explican por qué ningún preso ha podido fugarse de este lugar en sus más de 30 años de servicio.

Un reportaje de 2015 publicado en The New York Times destaca que, debido al aislamiento, algunos presos pierden la razón, "gritan y golpean sus celdas durante horas". Además, ha recibido cuestionamientos por sus abusos, ya que el mismo texto reporta que los médicos del sitio suelen retirarles los tratamientos médicos para desordenes mentales: "Aquí no damos medicamentos para sentirse bien", cita el diario a un preso.

Los vecinos de García Luna

La población de la ADX Florence es pequeña, "la peor de la peor", según sus propios directivos, con poco más de 330 presos, aunque el número preciso varía, y va de entre 334 a 337 en total. Sin embargo, García Luna encontrará a un viejo conocido.

Se trata de Joaquín "El Chapo" Guzmán, el capo del Cártel de Sinaloa que escapó en tres ocasiones de prisiones mexicanas, fue por última vez capturado en 2016 y extraditado a EU, donde fue condenado a cadena perpetua en 2019. Guzmán Loera fue el narcotraficante más buscado durante muchos años.

Además, también purga su condena en esta prisión súpermax Zacarias Moussaoui, un exmiembro del grupo terrorista Al-Qaeda, quien cumple 6 cadenas perpetuas por participar en la planificación de los atentados del 11 de septiembre de 2001. Es el único condenado por estos ataques. En julio del año pasado, Moussaoui solicitó cumplir su condena en una prisión francesa, su país de origen, pero las cortes rechazaron su petición.

También cumple condena de cadena perpetua y más de 200 años de prisión Ramzi Yousef, originario de Kuwait y detenido en Pakistán en febrero de 1995. Fue condenado por el atentado de 1993 contra el edificio del World Trade Center de Nueva York.

Otro terrorista que cumple cadena perpetua en Florence es Sulaiman Abu Ghaith, yerno de Osama Bin Laden y exportavoz de Al-Qaeda en el momento de los ataques terroristas del 11 de septiembre.

Abu Ghaith fue arrestado el 28 de febrero de 2013 y declarado culpable el 26 de marzo de 2014, luego de un juicio por jurado de tres semanas, de conspirar para matar a ciudadanos estadounidenses, conspirar para brindar apoyo material a terroristas y brindar apoyo material a terroristas.

Mamdouh Mahmud Salim cumple igualmente cadena perpetua en la súpermax donde está García Luna. Este apuñaló a un funcionario penitenciario federal en el ojo mientras estaba en prisión tras ser acusado por los ataques a las embajadas estadounidenses de Nairobi, Kenia, y en Dar es Salaam, Tanzania, ambas en África, en 1998.

Umar Farouk Abdulmutallab, el llamado "terrorista de la ropa interior", fue sentenciado a cadena perpetua como resultado de su declaración de culpabilidad a los ocho cargos de una acusación federal que lo señaló por el intento de atentado con bomba en el vuelo 253 de Northwest Airlines el día de Navidad de 2009, que iba de Ámsterdam a Detroit.

Mustafa Kamel Mustafa, alias Abu Hamza, cumple una sentencia de por vida por su participación en una toma de rehenes en Yemen en 1998 que resultó en cuatro muertes, una conspiración para establecer un campo de entrenamiento terrorista en Bly, Oregón, y el envío de un seguidor para entrenar y luchar con Al-Qaeda en Afganistán en 2000. Fue extraditado del Reino Unido al Distrito Sur de Nueva York en octubre de 2012 y declarado culpable el 19 de mayo de 2014, después de un juicio por jurado.

Richard Colvin Reid, el llamado "Bombardero de los zapatos", fue condenado a cadena perpetua luego de que, en 2001, poco después de los ataques en Nueva York, el británico intentara explotar bombas caseras halladas en sus zapatos en un vuelo de American Airlines de París a Miami. Durante el vuelo, Reid intentó detonar sus zapatos, pero tuvo dificultades para encender la mecha. La tripulación y los pasajeros lo notaron y lo sujetaron.

Los colombianos

A García Luna lo acompañan en la prisión de Colorado dos narcotraficantes colombianos.

Uno es Juvenal Ovidio Ricardo Palmera Pineda, alias Simón Trinidad, importante miembro de la organización terrorista extranjera designada Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, o las FARC, sentenciado en 2008 a 60 años en prisión por un juez federal el Washington, D.C. por su papel en una conspiración para tomar como rehenes a tres ciudadanos estadounidenses en la República de Colombia.

Simón Trinidad tiene como fecha de salida de prisión el 17 de febrero de 2055.

El otro vecino colombiano del llamado "súper policía" mexicano es Dairo Antonio Úsuga David, alias Otoniel, sentenciado a 45 años de prisión en 2023 por participar en una organización criminal continua como líder de la organización paramilitar y narcotraficante conocida como el "Clan del Golfo" (CDG).

Úsuga David también fue sentenciado a 45 años de prisión por participar en una conspiración marítima de narcóticos y a 45 años de prisión por participar en una conspiración para la importación de narcóticos. Las sentencias se cumplen simultáneamente. Como parte de la sentencia, un Tribunal estadounidense ordenó a "Otoniel" pagar 216 millones en concepto de decomiso. Su fecha de salida: el 3 de mayo de 2059.

Una vida en prisión

Ya no será vecino de García Luna, pero en la ADX Florence también cumplió una parte de su condena Ted Kaczynski, conocido como el "Unabomber", quien murió el 10 de junio de 2023 en otras instalaciones, mientras penaba su cadena perpetua. Pasó dos décadas en la prisión de Colorado, luego de ser declarado culpable por una serie de ataques con bombas contra científicos.

García Luna, encargado de la seguridad durante el sexenio de Felipe Calderón, fue transferido recientemente desde la prisión federal de Lee, en Virginia, a la supermax de Colorado. Su ingreso quedó registrado bajo el número 59745-177, con una fecha de liberación programada para el 19 de junio de 2052.

Condenado en octubre de 2024 a 38 años y cuatro meses de prisión por conspiración para el tráfico de drogas, delincuencia organizada y falsedad de declaraciones, el exfuncionario mexicano es ahora compañero de algunos de los reclusos más peligrosos del mundo.

