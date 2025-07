Washington anuncia la apertura gradual de su frontera sur para los animales mexicanos

Ciudad de México, 30 de junio (SinEmbargo).- La Secretaría de Agricultura de Estados Unidos (USDA por sus siglas en inglés) anunció este lunes la reapertura gradual de su frontera sur para la importación de ganado proveniente de México, a partir del 7 de julio. La medida aplicará únicamente por el puerto fronterizo de Douglas, Arizona.

En un comunicado, la dependencia informó que tomó esta decisión tras la dispersión de más de 100 millones de moscas estériles en territorio mexicano, con el fin de combatir al gusano barrenador del ganado, así como la contención de casos y la ausencia del parásito en el extranjero durante las últimas semanas.

La Secretaria de Agricultura, Brooke L. Rollins, señaló que la colaboración con autoridades mexicanas permitió reforzar la vigilancia de plagas y aumentar la dispersión de moscas estériles. Con ello, afirmó que estas acciones favorecieron las condiciones sanitarias para permitir la reapertura parcial del comercio de ganado en puertos fronterizos seleccionados.

🚨 Following @USDA_APHIS' evaluation of Mexico's response to New World Screwworm, USDA is set to begin phased port re-openings for cattle, bison, and equines from Mexico beginning as early as July 7, 2025. pic.twitter.com/9n7xyn0OZs

— Dept. of Agriculture (@USDA) June 30, 2025