Visa frena operaciones internacionales con plásticos de firma bancaria acusada en EU

Debido a la acusación por parte del Tesoro estadounidense en contra de CIBanco, Visa desconectó su plataforma para todas las transacciones internacionales de tarjetas emitidas por dicha institución bancaria.

Ciudad de México, 30 de junio (SinEmbargo).- La multinacional de pagos Visa anunció la suspensión de todas las transacciones internacionales con tarjetas emitidas por CIBanco, una medida que entró en vigor este lunes 30 de junio a las 14:00 horas (tiempo de México).

El anuncio fue dado a conocer a través de un comunicado en el que CIBanco señaló que la acción se deriva de un anuncio del Departamento del Tesoro de Estados Unidos (EU) hecho el pasado 25 de junio, que señaló a la institución bancaria, junto con Intercam y Vector Casa de Bolsa, por presuntas operaciones de lavado de dinero vinculadas al narcotráfico.

La decisión, calificada como “unilateral” por la institución financiera mexicana, afecta especialmente a los usuarios de la tarjeta CICash Multicurrency, diseñada para operaciones en múltiples divisas. CIBanco informó que Visa les notificó de manera repentina el domingo 29 de junio a las 20:00 horas, con una ratificación el lunes a las 12:30 horas.

La institución mexicana lamentó que Visa incumpliera el plazo de 21 días establecido por el Tesoro para la entrada en vigor de las sanciones, lo que, según CIBanco, no permitió una preparación adecuada.

“Queremos reiterar que se trató de una decisión ajena a CIBanco”, señaló el banco en un comunicado, asegurando que los recursos de los clientes están a salvo y pueden ser reembolsados en las sucursales, ya sea en la moneda de origen (si hay disponibilidad) o en pesos mexicanos, según la preferencia del usuario.

EU acusa a CIBanco, Intercam y Vector

Fue el pasado miércoles cuando el Departamento del Tesoro de EU, a través de su Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN, por sus siglas en inglés), designó a CIBanco, Intercam y Vector como "fuentes de preocupación principal en materia de lavado de dinero en relación con el tráfico ilícito de opioides".

En un comunicado de prensa, difundido por la Embajada de Estados Unidos en México, se detalló que las órdenes emitidas por FinCEN prohíben ciertas transferencias de fondos que involucren a estas tres instituciones mexicanas y que constituyen las primeras acciones tomadas al amparo de la Ley de Sanciones contra el Fentanilo y la Ley FEND Off Fentanyl. Estas leyes otorgan al Tesoro facultades ampliadas para combatir el lavado de dinero asociado al tráfico de fentanilo y otros opioides sintéticos, incluso cuando se trata de actividades vinculadas a cárteles del narcotráfico.

El Departamento del Tesoro afirmó que CIBanco e Intercam, con activos totales por más de siete mil millones y cuatro mil millones de dólares, respectivamente, junto con Vector, una firma de corretaje que gestiona casi 11 mil millones de dólares, han desempeñado de forma conjunta un papel clave y prolongado el lavado de millones de dólares a nombre de cárteles con sede en México. Además, habrían facilitado pagos para la adquisición de precursores químicos necesarios en la producción de fentanilo.

“El Tesoro de Estados Unidos considera que facilitadores financieros como CIBanco, Intercam y Vector están permitiendo el envenenamiento de innumerables estadounidenses al mover dinero en nombre de los cárteles, lo que los convierte en engranajes clave en la cadena de suministro de fentanilo”, declaró el Secretario del Tesoro, Scott Bessent.

“Al usar por primera vez esta poderosa facultad, las acciones de hoy reafirman el compromiso del Tesoro de utilizar todas las herramientas a nuestra disposición para contrarrestar la amenaza que representan las organizaciones criminales y terroristas que trafican con fentanilo y otros narcóticos”, se lee en el boletín.

La CNBV toma control de las instituciones

Tras el anuncio por parte del Tesoro estadounidense, la junta de Gobierno de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) decretó la intervención gerencial temporal de CIBanco S. A. e Intercam Banco S. A., esto después de que el Departamento del Tesoro de Estados Unidos (EU) los considerara "fuentes de preocupación principal en materia de lavado de dinero en relación con el tráfico ilícito de opioides". Más tarde la CNBV también anunció la intervención de Vector Casa de Bolsa.

A través de un comunicado, la CNBV informó que el decreto se llevó a cabo "con fundamento en el artículo 129 de la Ley de Instituciones de Crédito, y con el fin de proteger los intereses del público ahorrador y acreedores" de ambas instituciones.

"La intervención tiene el objetivo de sustituir a sus órganos administrativos y a sus representantes legales con el propósito de salvaguardar los derechos de los ahorradores y clientes de dichas instituciones, dadas las implicaciones que en estos bancos puedan tener las medidas anunciadas por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos", indicó la Comisión.

Asimismo, precisó que, pese a las acusaciones del Gobierno estadounidense, las autoridades financieras mantienen su confianza en "la solidez y resiliencia del sistema financiero mexicano", además de que seguirán trabajando de manera coordinada para "continuar propiciando la estabilidad, integridad y correcto funcionamiento" de dicho sistema.

Por la tarde, la CNBV también decretó la intervención gerencial temporal de Vector Casa de Bolsa, propiedad de Alfonso Romo, con el objetivo de "salvaguardar los derechos de los inversionistas y clientes de dicha casa de bolsa" debido a las medidas anunciadas por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos".

Intervención de bancos fue pertinente: Sheinbaum

Este lunes, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo dijo que hasta el momento no ha habido una nueva comunicación del Departamento del Tesoro de Estados Unidos con el Gobierno de México sobre la designación de CIBanco, Intercam y Vector como instituciones de preocupación principal en materia de lavado de dinero.

“Por ahora no, aunque hay comunicación permanente con el Departamento del Tesoro y la Secretaría de Hacienda. O sea, en particular de este tema no, pero hay comunicación permanente”, respondió al ser cuestionada durante su conferencia matutina sobre si se había recibido más información del Gobierno estadounidense o si tenía previsto reunirse con el sector bancario.

Por otra parte, Sheinbaum Pardo compartió que el Secretario de Hacienda, Edgar Amador Zamora, es quien ha encabezado las reuniones y mantenido una comunicación constante con los bancos mexicanos, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), y el Banco de México (Banxico) como parte de las acciones de coordinación y respuesta institucional ante el señalamiento hecho por el Departamento del Tesoro.

“Se ha estado en coordinación, comunicación, mucha cooperación, y en particular, por lo pronto, no tengo personalmente ninguna reunión pronta. Si fuera necesario, por supuesto lo haría, pero Edgar Amador está haciendo un excelente trabajo”, señaló.

Respecto a lo que el Secretario de Hacienda le ha compartido, la mandataria mexicana precisó que se trata de una labor conjunta entre instituciones para evitar que las medidas afecten al sistema financiero nacional. “Son bancos pequeños, pero el objetivo es que no tuvieran impacto en el sistema financiero nacional y por eso la intervención que se hizo, y también a la casa de bolsa”, comentó en referencia a la actuación de la CNBV.