Una denuncia exhibe a Magistrada calderonista y a un tribunal que la reforma olvidó

El Magistrado Ricardo León Caraveo fue propuesto por López Obrador como Magistrado presidente de la Sala Regional de Guadalajara, integrada también por las magistradas Georgina Ponce Orozco y María Teresa Martinez García. En una queja presentada ante la Junta de Gobierno y Administración evidenció amenazas e insultos de la Magistrada Magda Zulema Mosri Gutiérrez.

Ciudad de México, 1 de julio (SinEmbargo).– La Magistrada Magda Zulema Mosri Gutiérrez enfureció cuando supo que otro Magistrado, Ricardo León Caraveo, atendió denuncias de cinco mujeres por violencia de género, a cuya presunta responsable despidió, y lo llamó para ordenarle, con insultos y amenazas, retractarse de su decisión: “¿Quién te crees? Eres un mediocre”.

Durante 28 minutos, sin permitir interrupciones, Mosri Gutiérrez, Magistrada de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA), agredió vía telefónica a León Caraveo, Magistrado de la Sala Regional de Guadalajara, Jalisco, quien había despedido a Yazmín Aguilar Rodríguez, la Secretaria de Acuerdos de la Sala acusada por cinco mujeres de violencia de género.

Mosri Gutiérrez, esposa del General Rafael Macedo de la Concha y quien llegó a Magistrada propuesta por Felipe Calderón Hinojosa en 2012, cumplió su amenaza de cambiar de adscripción a León Caraveo, impulsado por el expresidente Andrés Manuel López Obrador, al moverlo de de Guadalajara a Villahermosa, Tabasco, después de la denuncia que él presentó ante la Junta de Gobierno del TFJA, como consta en documentos que obtuvo SinEmbargo.

“He sido destinatario de agresiones y cuestionamientos al margen de la ética y la ley por parte de la Magistrada Magda Zulema Mosri Gutiérrez, lo que constituye acoso laboral”, dice León Caraveo en la denuncia que presentó, el 2 de mayo de 2024, ante Jorge Octavio Gutiérrez Vargas, integrante de la Junta de Gobierno y Administración, y visitador de la Sala Regional de Occidente, en la que pide que se atienda el caso.

Sin embargo, desde entonces la denuncia no ha sido atendida en el TFJA, cuyos magistrados no se incluyeron en la elección judicial, porque es un órgano del Poder Ejecutivo, cuyo titular nombra a sus integrantes. De hecho aún hay magistrados en el TFJA que fueron nombrados por Calderón y Enrique Peña Nieto, como Víctor Orduña, consejero de Diego Fernández de Cevallos; Rafael Estrada Sámano, amigo de Calderón así como el exsenador Carlos Chaurand Arzate, allegado a Manlio Fabio Beltrones.

El presidente de la Sala Superior del Federal de Justicia Administrativa Guillermo Valls Esponda trabajó en la Procuraduría General de la República de Calderón y en el Servicio de Administración Tributaria de Peña Nieto. León Caraveo acudió a él para hacerle conocer los ataques de Mosri Gutiérrez, y lo único que obtuvo como respuesta fue un: “Adáptate, el nuevo eres tú”, como consta en la solicitud de recusamiento que presentó el 14 de abril pasado.

León Caraveo fue propuesto por López Obrador como Magistrado presidente de la Sala Regional de Guadalajara, integrada también por las magistradas Georgina Ponce Orozco y María Teresa Martinez García. Él mismo señala en el recurso de recusación que presentó contra Valls Esponda: “Zulema Mosri es la esposa de Rafael Macedo de la Concha, quien es artífice del desafuero de López Obrador, por lo que también consideré que la inusual agresión tenía motivaciones políticas y era una clara provocación. Lo anterior, porque mi nombramiento fue otorgado por el Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador.”

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo reconoció el pasado 27 de marzo que debe revisarse el funcionamiento del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. En ese entonces, la Presidenta lamentó que una sala hubiera determinado no sancionar al excomisionado Óscar Guerra Ford por ocupar la tarjeta institucional del INAI para gastar en centros nocturnos.

Ricardo León Caraveo exhibe, además, otras conductas y prácticas dentro de este Tribunal.

En su denuncia, narra que, el 12 de febrero de 2024, comenzó sus funciones y desde ese día, después de hablar con todo el personal, “fue evidente el acoso laboral y transgresión a la dignidad humana al personal de la ponencia”, por lo que decidió pedirle la renuncia a Yazmín Aguilar Rodríguez, la secretaria de la Sala señalada de responsable.

Ese mismo día, por la tarde, recibió una llamada a su teléfono móvil de quien se identificó como la Magistrada Mosri Gutiérrez, presidenta de la Comisión de Género del TFJA, quien le reclamó el despido de Aguilar Rodríguez y le exigió que la reinstalara.

“En tono imperativo y agresivo me dijo que no estaba de acuerdo con la salida de Yazmín Rodríguez, ‘que yo no sabía’, ‘era un Magistrado nuevo’, ‘no tienes experiencia’; le respondí que había acreditadas violaciones a derechos humanos, me interrumpió y me dijo ‘no tienes la capacidad de determinarlo’. No me dejaba hablar y me interrumpía, le pedí respeto, y me siguió interrumpiendo. Le reiteré que por favor se dirigiera con respeto, que no usara calificativos para referirse a mi persona, y me interrumpió, diciendo que yo no le iba a decir cómo debía comportarse, ‘¿Quién te crees?’”.

Añade León Caraveo en su escrito de denuncia:

“Me dijo que las magistradas Georgina Ponce Orozco y María Teresa Martinez García le habían pedido su intervención y estaban en oposición a la salida de Yazmín Rodríguez Aguilar. Le respondí que conforme a la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa es mi responsabilidad el personal a mi cargo y había acreditadas violaciones a derechos humanos señalando a Yazmín Rodríguez Aguilar. Me dijo que me cambiaría de adscripción, te voy a iniciar procedimiento de responsabilidad por violencia de género (me lo dijo al menos 4 veces), le respondí que lo podía hacer y seguramente se acreditaría que Yazmín Rodríguez Aguilar había violado los derechos humanos del personal. Me replicó ‘eres un mediocre’”.

Y ahondó: “Entre las incontables veces que me interrumpió, pude decir: ‘respéteme por favor’, ‘ambos somos magistrados usted de Sala Superior y yo regional’, ‘respéteme es usted una dama y no seré irrespetuoso’, ‘ya la escuché por favor, escúcheme’, ‘usted no es mi jefa’ ‘no es lo mismo estar en la Sala de Guadalajara viviendo esta realidad, que observarla desde la Ciudad de México’. La llamada fue una violencia psicológica y acoso laboral por las amenazas de cambio de adscripción e inicio de procedimientos de responsabilidad. Traté de ajustarme en el diálogo a conservar la urbanidad a pesar de los insultos, calificativos, amenazas y los gritos. El tono de la voz de la Magistrada Magda Zulema Mosri Gutiérrez fue tan alto, que los 28 minutos de conversación fueron escuchados por la Mtra. Salazar Díaz que se encontraba a poco más de un metro aproximadamente de distancia”.

En el recurso de recusación que presentó el propio León Caraveo en abril de 2025 ahonda en su denuncia. Ahí refiere que los magistrados Guillermo Valls Esponda, Hortensia García Salgado y Carlos Humberto Rosas Franco, integrantes de la Junta de Gobierno y Administración, “tienen interés personal en mi prejuicio, amistad con las personas que mencionaré e involucrados que afectan la imparcialidad en forma análoga y grave”.

León Caraveo expuso que el 14 de febrero de 2024 envió un mensaje de texto al presidente del Tribunal Federal de Justicia Administrativa para informarle sobre los ataque de Mosri Gutiérrez. Guillermo Valls le respondió: “te adaptas o te adaptas, no hay más”, además de indicarle que no podría calificar en dos días de gestión las denuncias que le hicieron llegar las integrantes de la sala.

“Las respuestas de Guillermo Valls Esponda acreditan parcialidad en el trato hacia mi personas, indiferencia ante la denuncia por violaciones sistemáticas a los derechos humanos del personal a mi cargo y violencia de género, porque le referí que eran mujeres las agredidas”.

En este escrito, Ricardo León Caraveo sostiene que “es evidente el factor político y las notables consideraciones a favor de Magda Zulema Mosri Gutiérrez”.

