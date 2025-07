ENTREVISTA ¬ Maru Campos permitió que se cayera el caso contra Duarte en EU: Corral

El senador y exgobernador de Chihuahua, Javier Corral, acusó en entrevista con A las Dos a la actual gobernadora panista, María Eugenia Campos, de encubrimiento y deslealtad al pueblo, por presuntamente haber permitido que se cayera un juicio civil en Texas contra el exgobernador César Duarte.

Ciudad de México, 30 de junio (SinEmbargo).– La Gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos ha permitido que todo el juicio civil contra César Duarte Jáquez, en Estados Unidos se viniera abajo y con ello la posibilidad de recuperar más de 50 propiedades presuntamente adquiridas con recursos públicos, denunció el Senador y exgobernador Javier Corral Jurado.

“Por supuesto que existe una responsabilidad absoluta de María Eugenia Campos en lo administrativo, obviamente también en lo penal porque hay encubrimiento… pero además es una enorme deslealtad al pueblo de Chihuahua que, en lugar de proteger el interés público, pues haya decidido proteger a este delincuente al no colaborar con este despacho que estaba debidamente contratado por el gobierno de Chihuahua”, señaló el Senador de la bancada de Morena y exgobernador de Chihuahua, Javier Corral.

En entrevista con el programa A las Dos, que se trasmite por SinEmbargo Al Aire, Corral Jurado, quien encabezó la llamada Operación Justicia para Chihuahua, en la que se investigaron presuntos desvíos y actos de corrupción de Duarte, se refirió a la reciente resolución de un juez de El Paso, Texas en la que se determinó que no se presentaron pruebas suficientes de que Duarte adquirió 50 propiedades en Estados Unidos.

Corral aclaró que la desestimación de la denuncia no fue porque no existieran las propiedades, sino porque el Gobierno de María Eugenia Campos no respondió los requerimientos que la firma Buzbee Law le hizo para aportar elementos de prueba en el juicio.

“No faltaron argumentos en el juicio, lo que resulta es que el Gobierno de María Eugenia Campos nunca entregó la evidencia solicitada […] al despacho estadounidense le ataron las manos desde Chihuahua para que no pudiera probar la demanda que se había presentado años antes, negándole el acceso y la entrega de evidencia la cual ese despacho ya había revisado y sabían que existía”, afirmó el exgobernador.

Este mismo día, César Duarte —de quien se ha viralizado un video en un club nocturno en donde baila eufórico— celebró en entrevista con Ciro Gómez Leyva en Radio Fórmula que una Corte en Texas haya desestimado, según él, la denuncia presentada por Corral. En ese mismo sentido, la Gobernadora Maru Campos, amiga de Duarte, afirmó que el expediente elaborado por el Gobierno de Corral estaba mal integrado.

No obstante, el Senador que hoy integra la bancada de Morena negó esto y presentó documentos.

Corral presentó dos documentos oficiales del despacho The Buzbee Law Firm para respaldar sus señalamientos. El primero, con fecha del 31 de mayo de 2024, muestra que el despacho informó al Gobierno de Maru Campos que el juez del caso 2020DCV0628 ordenó la declaración de un representante oficial estatal dentro de los siguientes 30 días. Buzbee pidió el nombre y la disponibilidad del funcionario para fijar la audiencia, pero nunca hubo respuesta por parte de la administración de Campos.

El segundo documento, un correo interno fechado el 8 de abril de 2025, revela la urgencia con la que el despacho solicitó pruebas al Gobierno de Campos. El mensaje explica que la defensa de Duarte interpuso una Moción de Juicio Sumario, tanto tradicional como “sin evidencia”, bajo el argumento de que los reclamos ya habían prescrito según el Estatuto de Limitaciones de Texas.

Para contrarrestar ese argumento, Buzbee recordó que el Estado se acogió a la “regla del descubrimiento”, es decir, que el daño no era fácilmente detectable en su momento. Por ello, solicitó al actual Gobierno estatal “pruebas que demuestren que el daño fue inherentemente imposible de descubrir y objetivamente verificable”. Las pruebas no fueron presentadas.

De acuerdo con el Senador Corral, esas peticiones tampoco fueron atendidas:

“Lo que sucedió es que María Eugenia Campos bajó los brazos y abandonaron el asunto. Nunca le contestaron al despacho, ni ella, ni el Fiscal General del Estado (César Jáuregui), ni el secretario general de Gobierno. […] Hay incluso correos donde el despacho les dice que se requiere presentar algunos documentos y simple y sencillamente no les dieron respuesta”, afirmó el Senador.

Y añadió: “En realidad lo que sucedió es que el gobierno estatal dejó de colaborar y dejó de buscar justicia y protegió al delincuente, porque María Eugenia Campos sigue la suerte de él”.

Este mismo día, el exgobernador César Duarte aseguró en entrevista con Ciro Gómez Leyva que Javier Corral podría ser obligado a cubrir todos los gastos legales de su defensa, los cuales —dijo— ascienden a millones de dólares.

“Después de un señalamiento tan duro, tan difícil, las cortes vienen a exhibir una práctica donde Corral señaló en una denuncia que yo había sustraído 25 millones de dólares”, expresó Duarte, quien agregó que, respecto a las 50 propiedades, “no encontraron ni una sola, solo una que hoy está pagando un crédito”.

Duarte insistió en que la justicia en Estados Unidos “sí funciona” y que el fallo en Texas exhibe “de cuerpo entero” a Javier Corral, a quien acusó de actuar de forma irresponsable al acusarlo de corrupción sin sustento.

Por su parte, la Gobernadora María Eugenia Campos fue cuestionada sobre las acusaciones de encubrimiento. En respuesta, señaló que Corral la ha acusado de permitir la exoneración de Duarte, pero —dijo— fue él quien presentó un expediente viciado.

“Él sabe perfectamente de mentiras, de simulación. Él sabe que al integrar el expediente está viciado en todos los sentidos. No entregó y no probó lo que debía haber probado”, declaró.

Ante estas declaraciones, Corral aclaró que las autoridades de Estados Unidos no absolvieron ni exoneraron a Duarte. "Se ha dicho que ha sido un tema de lavado de dinero, absolutamente falso. Esa es la versión que a él le conviene difundir”.

El Senador explicó que la investigación sobre las propiedades en Estados Unidos “no se trató de un asunto de fiscales, o de agentes del FBI (como también dijeron) o autoridades financieras de Estados Unidos”. Detalló que se trató de un juicio civil que buscaba, a través del despacho Buzbee Law, con sede en Houston, Texas, recuperar para Chihuahua más de 50 propiedades detectadas en ese país.

“Era un juicio civil que buscaba resarcir parte de lo que se robó por la corrupción”, puntualizó. “No era un juicio penal, no se trata de una acusación por lavado de dinero, y tampoco es la absolución de un delito. Esta afirmación es una gran, gran mentira”.

Y añadió: “Por eso hoy ha salido (Maru Campos) a defenderlo, a decir que integramos mal la demanda en Estados Unidos”.

Corral insistió en que, durante cuatro años, el despacho estadounidense buscó al gobierno de Chihuahua, solicitó documentación, y nunca recibió respuesta.

Además el legislador aseguró que la denuncia contra Duarte no la presentó personalmente y afirmó que no le preocupa una eventual demanda en su contra. Al contrario, consideró que incluso podría ser una oportunidad para retomar el caso.

“No tengo ningún problema, estoy tranquilo. No tengo ningún problema en torno a una eventual demanda que César Duarte hiciera en los Estados Unidos. Incluso creo que eso nos permitiría retomar la demanda que el Gobierno de Chihuahua no quiso continuar, en la que tuvo brazos caídos”, finalizó.

Sugeyry Romina Gándara https://www.sinembargo.mx/author/sugeyry_gandara/ Ha trabajado como reportera y fotoperiodista de nota roja en Chihuahua. Los últimos años, ya radicada en CdMx, los ha dedicado a cobertura sobre temas de desaparición, seguridad y víctimas de la violencia.