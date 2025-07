El Senado aprueba en lo general y lo particular la nueva Ley de la Guardia Nacional

Tras un amplio debate, el Senado de la República avaló en lo general y lo particular la Ley de la Guardia Nacional, que concreta su traspaso a la Secretaría de Defensa y amplía sus facultades para realizar tareas de investigación e inteligencia.

Ciudad de México, 30 de junio (SinEmbargo).- Con 75 votos a favor y 34 en contra en lo general, y 75 votos a favor y 32 en contra en lo particular, el Senado de la República aprobó este lunes la nueva Ley de la Guardia Nacional, que concreta el traspaso de la corporación a la Secretaria de Defensa (Defensa), así como la modificación de ocho ordenamientos y códigos de Justicia Militar para combatir la violencia en el país.

El proyecto avalado por la Cámara Alta deriva de la iniciativa presentada por la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo que faculta a la Guardia Nacional a realizar tareas de investigación e inteligencia para la prevención de delitos, además de redefinir su estructura, funciones y régimen jurídico, según lo establece la minuta.

¿Qué establece la nueva Ley de la Guardia Nacional?

La nueva Ley de la Guardia Nacional cuenta con 96 artículos que se agrupan en siete títulos y su propósito es regular los principios, organización, atribuciones, integración y equivalencias jerárquicas de la institución, así como su coordinación con los estados y autoridades municipales.

Algunos de los aspectos más relevantes de dicha Ley son:

La Guardia Nacional podrá estar integrada por elementos del Ejército, Fuerza Aérea, así como por civiles que serán personal de confianza.

Dicha institución tiene como objeto realizar labores de seguridad pública.

El fin de la Guardia Nacional es salvaguardar la vida, integridad, seguridad, bienes y derechos de las personas; así como preservar las libertades, contribuir a la preservación del orden público y la paz social, y proteger los bienes y recursos de la Nación.

Una de sus obligaciones es prevenir la comisión de delitos y las faltas administrativas.

La Guardia Nacional está facultada para realizar investigaciones y trabajos de inteligencia para la prevención de los delitos.

También podrá llevar a cabo operaciones encubiertas para la investigación preventiva de delitos.

La persona titular de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) es responsable de organizar, equipar, educar, adiestrar, capacitar, administrar y desarrollar a los elementos de la Guardia Nacional.

La comandancia de la Guardia Nacional estará a cargo de un General de División, mismo que será propuesto por el Secretario de Defensa y nombrado por la persona titular de la Presidencia de la República.

La reforma también incluye reformas a diversas disposiciones de las leyes Orgánica de la Administración Pública Federal; Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos; de Educación Militar del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos; y de Ascensos y Recompensas del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos.

Además, modificaciones a las leyes del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas; de Disciplina del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos; del Código de Justicia Militar; y del Código Militar de Procedimientos Penales.

Al fijar el posicionamiento de Morena, Luis Fernando Salazar Fernández señaló que la violencia y la inseguridad son “herencia y heridas” provocadas por los gobiernos anteriores, por lo que la Cuarta Transformación atiende no sólo las consecuencias, sino también las causas; “el reto es consolidar a la Guardia Nacional como una fuerza sólida y permanente, de ahí que sea uno de los ejes centrales de la estrategia de seguridad pública”.

En tanto, Enrique Vargas del Villar, del Partido Acción Nacional (PAN), afirmó que su grupo parlamentario está a favor de las Fuerzas Armadas; sin embargo, consideró que la reforma no es la solución para la crisis de inseguridad, ya que no hay policías en más de 700 municipios. Propuso desarrollar otra estrategia, pues, advirtió, la Guardia Nacional y el Ejército no son “policías de barrio” y no pueden con la seguridad pública de fuero común.

Finalmente, Luis Alfonso Silva Romo, del Partido Verde Ecologista por México (PVEM), explicó que estas reformas dotan de un marco jurídico sólido a la Guardia Nacional para que pueda combatir al crimen organizado, siempre bajo la guía y la conducción de la presidenta, de un mando civil. Este proyecto va orientado a darle seguridad a las y los mexicanos, afirmó.