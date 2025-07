El Presidente de EU no descarta que dueño de Tesla sea deportado y pierda beneficios

WASHINGTON, 1 Jul. (EUROPA PRESS).- El Presidente de Estados Unidos (EU), Donald Trump, afirmó que su antiguo aliado Elon Musk está "enfadado" por la eliminación de los incentivos para los coches eléctricos y le advirtió que "podía perder mucho más" bajo la actual Administración, hasta el punto de deslizar una potencial expulsión del magnate del país norteamericano.

En este sentido, el Presidente insistió en que las empresas de su antiguo aliado político se habían beneficiado de "muchas" ayudas y que el Departamento de Eficiencia Gubernamental, en el que estuvo integrado el propio Musk, "podría tener que volver para comerse" a su antiguo responsable.

So tempting to escalate this. So, so tempting. But I will refrain for now.

— Elon Musk (@elonmusk) July 1, 2025