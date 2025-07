La SCJN rechaza transparentar casos fiscales; vaya manera de cerrar una época: Lenia

Ciudad de México, 1 de julio (SinEmbargo).- La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) rechazó este martes la solicitud de la Ministra Lenia Batres Guadarrama para que los asuntos fiscales pendientes de resolución fuesen discutidos en sesiones públicas en el propio Pleno. Únicamente las ministras Batres y Ana Margarita Ríos Farjat votaron a favor de la propuesta.

De acuerdo con la juzgadora, la Segunda Sala de la SCJN tiene pendientes de resolución 14 proyectos de expedientes fiscales en los que está en juego 47 mil 435 millones 755 mil 581 pesos. A ellos se añade un proyecto de la Primera Sala por un monto de mil 024 pesos.

"Después de una discusión de hora y media sobre este tema, el Pleno resolvió no asumir su competencia para resolver los 15 asuntos fiscales, con proyecto elaborado, pendientes en las dos salas", denunció la Ministra Batres.

Ya no podrán votarse asuntos… pic.twitter.com/vRrDqqLk8i

La solicitud se había sustentado en el Artículo 10 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación abrogada —aplicable a la actual integración de la SCJN— y en el Acuerdo General 1/2023 que establece que el Tribunal Pleno conservará para su resolución los asuntos que revistan de importancia y trascendencia.

"Ante dicha votación, la Ministra solicitó se requiriera entonces a los presidentes de la Primera y Segunda Salas que respetaran el Artículo 17 de la Ley Orgánica del Poder Judicial aplicable, ya que la oscuridad y falta de certeza jurídica con que se están resolviendo los asuntos fiscales se agrava con la ilegal práctica de votar en contra de un proyecto y no returnarlo, como dice la disposición mencionada, sino asumir firme una resolución sin sentencia, que se elabora de manera posterior a su aprobación", apuntó Batres.

Batres finalizó dando a conocer que la Ministra presidenta del Pleno, Norma Lucía Piña, pidió a los presidentes de las dos salas que acataran el Artículo 17 de la Ley Orgánica señalada. Es decir, los ministros y ministras ya no podrán votar asuntos sin sentencia. "Votan contra un proyecto y, en vez de presentarse otro nuevo con la argumentación correspondiente, se resuelve ¡sin proyecto, sin sentencia!, sin saber lo que se está votando", explicó en X, antes Twitter la Ministra.

En entrevista con Álvaro Delgado y Alejandro Páez en el programa de "Los Periodistas" que se transmite por el canal de YouTube de SinEmbargo Al Aire, la Ministra Batres mencionó ayer que esta semana la Corte discutirá asuntos relacionados con Grupo Elektra, empresa del empresario Ricardo Salinas Pliego quien tiene un adeudo fiscal de 74 mil millones de pesos y que ha logrado alargar por 16 años debido a diversos amparos.

"La Corte está obligada a resolver. A partir de septiembre la Corte está obligada a resolver en seis meses los asuntos fiscales, es decir, no podríamos tener ningún motivo por el cual excedernos de este plazo para resolver estos asuntos fiscales, son los que tienen que ver con la empresa de Grupo Elektra, Elektra Nueva Generación, ya no hay ningún asunto personal de Ricardo Salinas Pliego, pero ya no son solo estos asuntos, hay otros asuntos muy cuantiosos que también se encuentran en la Corte. De la empresa Pegaso, otro que tiene que ver un criterio de cobro de intereses", declaró.