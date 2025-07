ENTREVISTA ¬ El calderonismo tomó el TFJA, alerta Magistrado León a la Presidenta

El Magistrado Ricardo León Caraveo sostuvo que el Tribunal Federal de Justicia Administrativa es una expresión del neoliberalismo pues maneja una gran cantidad de recursos en sus resoluciones. “Es el tribunal eminentemente económico del país. Yo estoy seguro que la lucha por este Tribunal va a ser peor que la del Poder Judicial”, indicó en relación a la reforma que debe hacérsele.

Ciudad de México, 2 de julio (SinEmbargo).– El origen de muchos magistrados del Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA) proviene de la época de Felipe Calderón Hinojosa como es el caso de la Magistrada Magda Zulema Mosri Gutiérrez, alertó el Magistrado Ricardo León Caraveo, quien expuso que debe hacerse un diagnóstico de esta institución para que la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo pueda plantear una reforma.

“El origen de muchos magistrados que ahorita quieren volver a ser magistrados son de la época de Calderón, la propia Magistrada Zulema es parte de eso”, expuso León Caraveo a Los Periodistas, programa que se transmite en SinEmbargo Al Aire. “Es un Tribunal de corte neoliberal, prianista, con otra visión de la vida, de simulación a la ley, es un Tribunal de la opacidad, del buen discurso jurídico. Es un Tribunal que está basado más en la práctica que en la norma”.

Ricardo León Caraveo fue propuesto por López Obrador como Magistrado presidente de la Sala Regional de Guadalajara, integrada también por las magistradas Georgina Ponce Orozco y María Teresa Martinez García. En una queja presentada ante la Junta de Gobierno y Administración, a la que tuvo acceso este medio, evidenció una serie de amenazas e insultos que expresó hacia su persona la Magistrada Magda Zulema Mosri Gutiérrez cuando él despidió a una secretaria de acuerdos responsable de haber ejercido violencia de género contra cinco mujeres.

En una llamada de 28 minutos, Mosri Gutiérrez, Magistrada de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, agredió vía telefónica a León Caraveo, a quien dijo, por ejemplo, “¿Quién te crees? Eres un mediocre”. Aún cuando él llevó su queja ante el presidente de la Sala Superior del Federal de Justicia Administrativa Guillermo Valls Esponda, lo único que obtuvo como respuesta fue un: “Adáptate, el nuevo eres tú”.

Los magistrados de este Tribunal no se incluyeron en la elección judicial, porque se trata de un órgano del Poder Ejecutivo, cuyo titular nombra a sus integrantes. De hecho aún hay magistrados en el TFJA que fueron nombrados por Calderón y Enrique Peña Nieto, como Víctor Orduña, consejero de Diego Fernández de Cevallos; Rafael Estrada Sámano, amigo de Calderón así como el exsenador Carlos Chaurand Arzate, allegado a Manlio Fabio Beltrones.

El presidente de la Sala Superior del Federal de Justicia Administrativa Guillermo Valls Esponda trabajó en la Procuraduría General de la República de Calderón y en el Servicio de Administración Tributaria de Peña Nieto.

“Este Tribunal depende del Poder Ejecutivo. Este Tribunal es el tribunal anticorrupción por naturaleza anticorrupción porque revisa los actos del Poder Ejecutivo ¿Quién es el jefe? Pues la Presidenta de México. Es también en términos políticos, un tribunal de protección del Poder Ejecutivo para que beneficie al gobernado para fortalecer las actuaciones que sean apegadas a lo jurídico y no se afecte al ciudadano”, mencionó en la entrevista con Los Periodistas.

León Caraveo sostuvo que este Tribunal es una expresión del neoliberalismo pues maneja una gran cantidad de recursos en sus resoluciones. “Es el tribunal eminentemente económico del país. Yo estoy seguro que la lucha por este Tribunal va a ser peor que la del Poder Judicial”, apuntó en el sentido de que es imperiosa una reforma de esta institución.

“De lo que yo he sido destinatario desde que llegué al Tribunal es de una ofensiva criminal, injustificada, violaciones sistemáticas a derechos humanos, sabotaje que repercutió en el incremento de las sentencias”, denunció. “Es un Tribunal que no les conviene que esté a la luz pública, es por eso que no se publican las sesiones en tiempo real porque así estaría evidenciándose cómo se piensa en el tribunal. Tiene una gran cultura de la simulación”.

Alejandro Páez Varela y Álvaro Delgado Gómez https://www.sinembargo.mx/author/paez-delgado/