El jurado alcanza un veredicto parcial en el juicio contra Sean “Diddy” Combs en EU

Por Ariany Brizuela

Los Ángeles, 22 de junio (LaOpinión).- El juicio contra Sean “Diddy” Combs se acerca su final. Ayer, el jurado alcanzó un veredicto parcial en el caso del magnate del hip-hop, quien fue acusado de tráfico sexual, crimen organizado, prostitución y distribución de drogas.

El jurado, conformado por cuatro mujeres y ocho hombres, llegó a un veredicto parcial sobre cuatro de los cinco cargos que se le imputan a "Diddy", y continuará deliberando hoy sobre el primero, relativo a “conspiración para cometer crimen organizado”.

Los miembros del jurado entregaron al Juez una nota en la que indicaban que alcanzaron un veredicto sobre los cargos dos, tres, cuatro y cinco, relacionados con el tráfico sexual y el transporte con fines de proxenetismo de las dos principales víctimas: Cassie Ventura y una mujer que ha testificado bajo el seudónimo genérico de "Jane".

Sin embargo, aún no se sabe si el jurado lo declaró culpable o inocente de los delitos.

Sean “Diddy” Combs, de 55 años, está acusado de liderar una organización criminal que obligaba a mujeres a participar en encuentros sexuales forzados, conocidos como Freak Offs, además de tráfico sexual y transporte con fines de prostitución.

Los fiscales alegan que Combs y sus socios usaron la influencia de su imperio empresarial para coaccionar, controlar y abusar de las víctimas, incluyendo secuestros, trabajos forzados, amenazas y violencia.

My Sean Diddy Combs verdict sheet if I was on the jury.

Not guilty. 🤷🏽‍♂️ pic.twitter.com/cQu9aJNZtO

— National Reparations Commission (@T_A_Activist) June 30, 2025