Isidro estaba en EU desde hace 60 años. La migra lo detuvo y murió bajo su custodia

Ciudad de México, 2 de julio (SinEmbargo).- Un hombre de la tercera edad, identificado como Isidro Pérez de 75 años de edad, quien nació en Cuba pero llevaba casi 60 años viviendo en Estados Unidos, murió mientras se encontraba recluido en el Centro de Procesamiento de Servicios Krome North, en Miami, Florida, bajo la custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE por sus siglas en inglés), por causas que aún no han sido confirmadas.

De acuerdo con los primeros informes emitidos por el ICE, el anciano fue detenido el 5 de junio, por elementos de esa agencia de imnmigración cuando se encontraba en un centro comunitario de Key Largo, en el condado de Monroe, sin embargo, aún no se sabe con certeza en dónde pasó esa primera noche, ya que Pérez no aparece en los registros de la policía de dicho condado.

Fue el 6 de junio cuando Isidro Pérez llegó al Centro de Procesamiento de Servicios Krome North, bajo la acusación de presunta inadmisibilidad de conformidad con la Ley de Inmigración y Nacionalidad. Un amigo de la familia les hizo llegar una fotografía del momento del arresto de Isidro, a quien se puede ver de lejos con las manos en la espalda mientras es llevado por los agentes del ICE.

Isidro Pérez, 75, paroled into US in 1966 via the Cuban Adjustment Act, and did time for a pot bust in 1984, was arrested by immigration officials 3 weeks ago and died at Krome Detention Center in Miami. He’s the 10th to die in ICE custody this year, 5th in Florida, 3rd at Krome. pic.twitter.com/FCrP7yXQJR

— Because Miami (@BecauseMiami) July 1, 2025