ENTREVISTA ¬ Diego Boneta debuta con novela: "me veo como un contador de historias"

Diego Boneta debuta en las letras con su novela El misterio de Alejandro Velasco un thriller que explora los misterios en torno a la muerte de una estrella de tenis y un “amigo” suyo que traza una relación con la familia del fallecido.

Ciudad de México, 2 de julio (SinEmbargo).– “Me veo como un contador de historias”, comentó en entrevista con SinEmbargo el actor, productor, músico y hoy escritor Diego Boneta, quien estrena su primera novela El misterio de Alejandro Velasco (VR Editoras), que en un principio estaba pensada en ser un guion.

“Yo primero lo pensé como un guión. Y luego cuando llega Natalia, mi hermana y socia en la productora, me dice, ‘Diego, ¿por qué no tratamos de escribir una novela?’ Yo la vi con cara que estaba loca. Yo le dije, ‘O sea, ¿de qué me hablas? Nunca he escrito nada en mi vida.’ Y nos juntamos con VR Editoras y con Amazon para ver qué pensaban y les encantó la idea. Fue un proyecto que empezamos a desarrollar a largo plazo. Nos tomó más de 3 años escribir esto”.

En esta historia, resume la editorial, Boneta expone la repentina muerte de Alejandro Velasco, una estrella de tenis “cuya vida aparentemente perfecta esconde secretos devastadores, y cómo un desconocido llamado Julián Villarreal llega para desentrañar verdades ocultas que cambiarán el destino de la familia Velasco para siempre”. Todo transcurre en San Miguel de Allende, en un espacio en el que busca exhibir “la cultura de la sociedad alta mexicana y cómo es que viven estas personas”.

“Creo que hay demasiadas historias donde retratan a los latinos como criminales o como ilegales. Y creo que es importante mostrar todo lo que somos. Y que no solo se enfoque en eso, sobre todo en las historias internacionales que están saliendo sobre nuestra cultura”, comentó Boneta. “El usar y mostrar ese lado cultural, también muy oscuro en un tema muy oscuro que es un thriller y no solo es un thriller, es un who done, es un quién lo mató con un thriller sexual”.

La novela desarrolla una descripción cinematográfica tanto del entorno como de los personajes, algo que Diego Bonetto atribuye a su trayectoria en las pantallas. “a la hora de entrar a este otro medio que es de escritura era ‘híjole, yo sé contar historias desde un punto de vista muy visual’”.

Boneta expuso que en ese sentido buscó describir a San Miguel de una manera meticulosa para quienes no lo conocen lo cual al final llevó a que este lugar se construyera como un personaje más. “Me encanta cuando los lugares en las historias se vuelven personajes también. San Miguel de Allende es otro personaje dentro de la historia y entre más descriptivo es el lugar, creo que ayuda a la imaginación del lector”.

—¿Es ópera prima, debut y despedida o has encontrado ahí cierto interés que genera dentro de ti y hay dentro de la narrativa algo que quieras aún expandir o plasmar por escrito?

—Mira, estaría abierto a seguir explorando esto desde toda la humildad y curiosidad. Me encantó el equipo que formamos con VR con Amazon y con mi hermana Natalia que fue parte esencial de esto. Sí, ¿por qué no? ¿Por qué no? A ver, esto tomó tiempo, ¿sabes? Esto duró 3 años. Ahorita yo creo que estoy más enfocado en la promoción de este libro, pero abierto a qué es lo que pueda pasar.

Será el próximo 16 de julio, cuando Diego Boneta acuda a la librería Gandhi de Miguel de Quevedo para promocionar El misterio de Alejandro Velasco en un evento que contemplará la firma de libros para quienes busquen adquirir su ópera prima.

