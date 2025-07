El INE sanciona con 32 millones de pesos a partidos políticos por irregularidades

Por irregularidades en el pago de impuestos, el Partido del Trabajo (PT) fue multado con 13.3 millones por el INE; después le sigue el Partido de la Revolución Institucional (PRI), con 12 millones.

Ciudad de México, 2 de julio (SinEmbargo).- El Consejo General del INE impuso este miércoles sanciones por 32 millones de pesos a partidos políticos por irregularidades en materia de impuestos que tenían pendientes desde 2014, cuando se nacionalizó la fiscalización.

Dar información tributaria y documentos a la Unidad Técnica de Fiscalización no es optativa, sino una obligación porque el INE entrega recursos públicos a partidos políticos.

El Partido del Trabajo (PT) fue el más multado, con 13.3 millones; y después el Partido de la Revolución Institucional (PRI), con 12 millones.

Sin embargo, el PRI no estuvo de acuerdo en la metodología de la Unidad Técnica de Fiscalización y anunció que impugnará la multa ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

#BoletínINE | Impone INE sanciones por cerca de 32 millones de pesos a partidos políticos luego de auditoría de impuestos por pagar. https://t.co/iu3xb7wTNK pic.twitter.com/dm2dZ0Qa2h — @INEMexico (@INEMexico) July 2, 2025

Emilio Suárez, representante del PRI ante el INE dijo: “Nos preocupa que este dictamen cuenta con un análisis y cifras que no compartimos y que consideramos que deberían ser más exhaustivas porque parten de premisas que consideramos incorrectas”.

A su vez, el Partido Acción Nacional (PAN) fue sancionado con cuatro millones, mientras que Morena, Movimiento Ciudadano (MC), Partido de la Revolución Democrática (PRD) (ahora extinto), y Partido Verde Ecologista Verde de México (PVEM) recibieron multas mínimas.

La Consejera y presidenta de la Comisión de Fiscalización, Carla Humphrey, expuso en la sesión que el universo auditado por la Unidad Técnica de Fiscalización comprendió a 315 partidos políticos con registro vigente en 2023: siete fuerzas políticas nacionales, 224 nacionales con acreditación local y 84 partidos locales.

Por otro lado, la Unidad Técnica de Fiscalización solicitó a las autoridades fiscales, de seguridad social y tesorerías locales de las 32 entidades federativas la información sobre el estatus que tienen los saldos pendientes de impuestos por pagar correspondientes a cada partido político de los ejercicios 2022 y anteriores.

Más de 200 partidos atendieron requerimientos como las más de 500 peticiones de correcciones contables, de las cuales 487 fueron procedentes e incluso hubo aclaraciones de último momento.

“En este dictamen consolidado se identificaron saldos no enterados, pagos no registrados y discrepancias derivadas del incumplimiento de obligaciones fiscales, lo cual genera efectos sancionatorios conforme al reglamento de fiscalización y demás disposiciones normativas aplicables”, aseveró Humphrey.

Pero aclaró: “No los estamos sancionando por no pagar impuestos, nuestras sanciones tienen que ver porque no han solventado”.

