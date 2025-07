Diogo Jota, jugador del Liverpool FC, y su hermano mueren en un accidente vehicular

CERNADILLA/MADRID, 3 Jul. (EUROPA PRESS).- El reventón de una rueda mientras realizaba un adelantamiento es la principal hipótesis del accidente mortal que le costó la vida esta madrugada al jugador del Liverpool Diogo Jota y su hermano, André Felipe Silva, tras salirse de la carretera el coche en el que viajaban, a la altura de la localidad zamorana de Cernadilla.

Según han informado fuentes de la Subdelegación del Gobierno en Zamora, "todo apunta al reventón de neumático mientras realizaba adelantamiento" lo que provocó que el coche en el que viajaban los dos fallecidos se saliese de la vía y se incendiase.

A falta de la conclusión de las pruebas periciales, la identificación de uno de los fallecidos es la de Diogo Jota, jugador del Liverpool FC, y su hermano André Felipe Silva.

La Federación Portuguesa de Futbol confirmó a través de su cuenta en la red social X el fallecimiento de Diogo Jota y André Felipe, y escribió: "Estamos devastados. Haber perdido a dos campeones representa una pérdida irreparable para el futbol portugués".

Según los datos de Emergencias de Castilla y León (112), los hechos ocurrieron en torno a las 00:35 horas (tiempo local) cuando varias personas llamaron para alertar del accidente de un vehículo que estaba ardiendo en el kilómetro 65 de la A-52.

El 112 dio aviso de este accidente a Guardia Civil de Tráfico de Zamora, a los Bomberos de Diputación de Zamora, y al centro coordinador de urgencias (CCU) de Emergencias Sanitarias Sacyl, desde el que se envió una Unidad Medicalizada de Emergencias (UME) y al personal médico de Atención Primaria (MAP) del centro de salud de Mombuey que confirmaron en el lugar el fallecimiento de dos personas de las que aún no constan datos de filiación.

Diogo Jota militaba en el Liverpool desde la temporada 2020-2021, cuando el equipo inglés pagó un traspaso de 45 millones de euros al Wolverhampton, que a su vez lo había fichado del Atlético de Madrid, club al que perteneció durante varias temporadas, pero con el que no llegó a debutar.

Jota se había casado el pasado mes de junio con su pareja, con la que tenía tres hijos.

Liverpool Football Club are devastated by the tragic passing of Diogo Jota.

