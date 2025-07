Córdova pide eliminar su nombre de libros de la SEP; la Corte debate el caso y empata

Ciudad de México, 3 de julio (SinEmbargo).- La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) registró un empate en la votación del proyecto sobre el amparo presentado por el exconsejero presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova Vianello, para que la Secretaría de Educación Pública (SEP) elimine una referencia en los Libros de Texto Gratuitos (LTG) donde es citado por un acto discriminatorio contra comunidades indígenas.

El proyecto, propuesto por el Ministro Javier Laynez Potisek, busca ordenar a la SEP que cese la distribución del libro de texto Proyectos Comunitarios para sexto grado de primaria, correspondiente a los ciclos escolares 2023-2024 y 2024-2025, y que elimine de futuras ediciones, así como de la versión digital, la mención: “2015. En México, el presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova Vianello, se mofa de los representantes de las naciones originarias”, misma que aparece en la página 246.

Dicha oración hace referencia a un audio filtrado en 2015, en el que Córdova se burla de la forma de hablar de un líder indígena tras una reunión oficial.

"No voy a mentir, eh, y te voy a decir cómo hablaba ese cabrón. Hubo uno que me decía: ‘Yo jefe gran nación chichimeca, vengo Guanajuato, yo decir a ti o diputados para nosotros o yo no permitir tus elecciones’", se escucha decir al exconsejero del INE en la grabación.