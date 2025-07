El cometa 3I/ATLAS entra al Sistema Solar y avanza a toda velocidad, confirma la NASA

Ciudad de México, 3 de julio (SinEmbargo).– Un cometa interestelar proveniente de la constelación de Sagitario, ingresó a nuestro Sistema Solar a gran velocidad, confirmó la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio de Estados Unidos, la NASA.

El cometa interestelar ha sido bautizado oficialmente como 3I/ATLAS. La NASA aclaró que el cuerpo interestelar no representa una amenaza para la Tierra y permanecerá a una distancia de al menos 1.6 unidades astronómicas (ua), es decir unos 240 millones de kilómetros (km). Actualmente se encuentra a unas 4.5 ua (unos 670 millones de km) del Sol.

3I/ATLAS alcanzará su punto más cercano al Sol alrededor del 30 de octubre, a una distancia de 1.4 ua (unos 210 millones), justo dentro de la órbita de Marte. 3I/ATLAS debería permanecer visible con telescopios terrestres hasta septiembre, después de lo cual pasará demasiado cerca del Sol para ser observado. Se espera que reaparezca en el otro lado del Sol a principios de diciembre, lo que permitirá reanudar las observaciones.

3rd interstellar object discovered? Maybe. There's a lot of buzz right now in the Astro community. More observations should come in tonight to confirm if A11pI3Z is from beyond the solar system. pic.twitter.com/B6d8ou1AmA

— Tony Dunn (@tony873004) July 2, 2025