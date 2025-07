Salud confirma 30 casos de miasis por gusano barrenador en humanos; ninguno es mortal

Ciudad de México, 3 de julio (SinEmbargo).- David Kershenobich, Secretario de Salud del Gobierno de México, informó este jueves que se tienen registrados alrededor de 30 casos de miasis por gusano barrenador en humanos, ninguno de los cuales es de riesgo mortal.

Durante la conferencia matutina que encabezó hoy la Presidenta Claudia Sheinbaum, el titular de la Secretaría de Salud (SSa) habló sobre el tema y señaló que estos casos se presentan cuando no existe una higiene correcta al momento de tener una herida, por lo que resaltó la importancia de ésta.

Kershenobich explicó que la miasis ocurre cuando una persona sufre una herida y no la cubre ni lava, lo cual puede permitir que una mosca tenga contacto con la lesión y deposite ahí sus huevecillos, mismos que se convertirán en larvas y posteriormente se desprenderán del cuerpo sin comprometer la salud del humano.

La información compartida por el Secretario de Salud sobre los casos de infección por gusano barrenador en humanos se da días después de que la Secretaría de Agricultura de Estados Unidos (USDA, por sus siglas en inglés) diera a conocer que reabrirá gradualmente la frontera sur para permitir que ganado mexicano vuelva a ingresar a ese país.

Fue el 30 de junio cuando, a través de un comunicado, la USDA anunció la reapertura gradual de su frontera sur para la importación de ganado proveniente de México, a partir del 7 de julio.

🚨 Following @USDA_APHIS' evaluation of Mexico's response to New World Screwworm, USDA is set to begin phased port re-openings for cattle, bison, and equines from Mexico beginning as early as July 7, 2025. pic.twitter.com/9n7xyn0OZs

— Dept. of Agriculture (@USDA) June 30, 2025