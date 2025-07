Confiamos en inocencia de Julio y en autoridades de México y EU, dice familia Chávez

Ciudad de México, 3 de julio (SinEmbargo).- El boxeador mexicano Julio César Chávez Jr., hijo de la leyenda del boxeo Julio César Chávez, fue detenido por autoridades estadounidenses, quienes lo acusan de tener vínculos con el Cártel de Sinaloa. Su familia emitió un comunicado en el que aseguró que confían en su inocencia.

La noticia sobre su detención fue dada a conocer por el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS, por sus siglas en inglés), a través de un comunicado donde se indica que Chávez Jr. está siendo "procesando para su deportación acelerada".

De acuerdo con el boletín, el pugilista mexicano, quien sostuvo una pelea el pasado 28 de junio en Anaheim, California, contra el youtuber Jake Paul, ingresó de manera regular a EU en agosto de 2023 con una visa de turista B2, cuya vigencia habría expirado en febrero de 2024.

Asimismo, se menciona que su detención se llevó a cabo el 2 de julio en Studio City, California, cuando agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) lo arrestaron tras determinarse en junio que radicaba irregularmente en el país y que era "expulsable".

On July 2, ICE arrested Mexican boxer and criminal illegal alien Julio Cesar Chavez Jr.

He is now being processed for expedited removal from the United States. This Sinaloa Cartel affiliate has an active arrest warrant in Mexico for his involvement in organized crime and… pic.twitter.com/c4QeRVpCEr

— Homeland Security (@DHSgov) July 3, 2025