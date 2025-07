Congreso aprueba la "gran y hermosa ley" de Trump que contempla más gasto militar

MADRID 3 Jul. (EuropaPress/SinEmbargo).- La Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó este jueves la "gran y hermosa Ley" del Presidente Donald Trump tras días de incertidumbre sobre si saldría adelante y que consiste en un paquete fiscal que añadirá 3.3 billones de dólares al déficit en 10 años, según estimaciones de la Oficina Presupuestaria del Congreso. Además, se aprobó que cualquier remesa realizada por una persona no estadunidense (y que supere los 15 dólares) tendrá un impuesto del uno por ciento, menos del 3.5 por ciento planteado originalmente.

La Cámara baja ha dado su visto bueno al proyecto en vísperas del Día de la Independencia con 218 sí y 214 no. Al igual que ocurrió en el Senado, donde tres republicanos se rebelaron contra la medida, en esta ocasión han sido dos los legisladores conservadores que han roto con la disciplina de partido. Concretamente, Thomas Massie, por Kentucky, y Brian Fitzpatrick, por Pensilvania.

La Ley bajará impuestos e incrementará el gasto militar y en vigilancia de la migración, pero reducirá la partida destinada a sanidad. Es más, se anticipa que casi doce millones de personas quedarán ahora sin seguro médico para 2034.

✅ The House of Representatives just officially PASSED the One Big Beautiful Bill.

The largest middle-class tax cut in American history — and so much more — is on its way to President Trump's desk.

MAGA! pic.twitter.com/V3U8xhenrS

— Rapid Response 47 (@RapidResponse47) July 3, 2025