Michael Madsen, actor de Reservoir Dogs y Kill Bill, fallece a los 67 años.

MADRID 3 Jul. (CulturaOcio).- Michael Madsen, actor conocido por sus papeles en las películas de Quentin Tarantino Kill Bill y Reservoir Dogs, ha fallecido. El intérprete tenía 67 años.

Madsen sufrió un paro cardíaco y fue encontrado inconsciente en su casa de Malibú la mañana del jueves, según confirmo su representante a Variety.

✝️ Michael MADSEN

🧺 25 Sep. 1957, Chicago, IL 🇺🇸

🪦 3 Jul. 2025, Malibu, CA 🇺🇸

📜 Actor

Alongside his frequent collaborations with Quentin Tarantino, he was known for his appearances in films such as WarGames (1983), The Doors (1991), Thelma & Louise (1991), & Sin City (2005). pic.twitter.com/J5C0j1Qb9d

— In__Memoriam (@In___Memoriam) July 3, 2025