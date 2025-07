Deudos buscan a sus muertos entre los cuerpos hallados en crematorio de Juárez

Decenas de deudos que pagaron servicios de incineración en los últimos años en Ciudad Juárez peregrinan en la Fiscalía y en funerarias para exigir información, pues temen que los restos de sus seres queridos estén entre los 383 cuerpos almacenados en el crematorio que por años operó de manera irregular.

Por Blanca Carmona y Miguel Silerio

Chihuahua, 3 de julio (La Verdad Juárez).- Adriana Estupiñón Orona sentía que empezaba a salir de un proceso profundo de dolor y tristeza por el fallecimiento de su madre, cuando le llegó la noticia del hallazgo de 383 cuerpos de personas sin identificar ocultos en el Crematorio Plenitud.

“Todo me volvió a revivir, todo desde que ella cayó al hospital”, dijo Adriana al salir de la Fiscalía General del Estado (FGE) de Chihuahua en la Zona Norte, a donde acudió este martes movida por la incertidumbre de enterarse de que la funeraria Latinoamericana, la que a ella le entregó las cenizas del cadáver de su madre, es una de las que subcontrataba los servicios a Plenitud.

El peregrinar de decenas de personas que pagaron servicios de cremación a las funerarias vinculadas con el crematorio se observó este martes en la Fiscalía en Ciudad Juárez, en las instalaciones del Servicio Médico Forense (Semefo) y en algunos de los negocios que prestan servicios funerarios, para exigir información, pues temen que los restos de sus seres queridos estén entre los localizados en el crematorio que operaba de forma irregular y sin supervisión desde hace tres años.

Algunas personas llegaban con documentos y otros sólo buscaban información, pero en todos los casos había incertidumbre y duelos removidos. Varias de ellas fueron recibidas en la Fiscalía por el Fiscal César Jáuregui Moreno, quien les comentó que ya se iniciaron los trabajos para identificación de los cuerpos hallados en el crematorio.

La noche del 26 de junio, las autoridades descubrieron que en el Crematorio Plenitud, ubicado en la carretera Panamericana 10631 de la colonia Granjas Polo Gamboa, había decenas de cuerpos ocultos y en condiciones insalubres. Por estos hechos, dos personas han sido detenidas y presentadas ante un Juez, se trata del dueño y del único trabajador del negocio, José Luis A.C., y Facundo Teófilo M.R., respectivamente.

Jáuregui Moreno informó el lunes que seis funerarias habrían contratado servicios de cremación con Plenitud: Luz Divina, Capillas Protecto Deco, Del Carmen, Ramírez, Latinoamericana y Amor Eterno.

La noticia provocó que decenas de personas busquen información sobre el destino de sus seres queridos, quieren conocer si fueron cremados y si las cenizas que recibieron corresponden realmente a quienes despidieron. Buscan verdad y justicia.

Ante la cantidad de personas que llegaron este martes a la sede Zona Norte de la Fiscalía de Chihuahua, el personal pidió a las personas presentarse con fotografías de la persona fallecida, de preferencia donde se observen los dientes para comparaciones odontológicas; el acta de nacimiento e identificación del difunto, y la documentación que recibieron al contratar la cremación.

Además, se indicó que de preferencia acudan personas muy cercanas al fallecido para que proporcionen datos que permitan individualizar, por ejemplo, si tenía o no tatuajes, trabajos dentales, cirugías y/o características físicas únicas.

En las funerarias, las personas exigieron respuestas sobre si sus familiares fueron trasladados al crematorio Plenitud y si el procedimiento se realizó conforme a la Ley.

Cerca del mediodía, un grupo de personas se presentó en las oficinas de la funeraria Latinoamericana, ubicada en la avenida Paseo Triunfo de la República, para solicitar la entrega del certificado de incineración, documento que debe ser expedido por la Oficialía del Registro Civil, con el propósito de verificar si las cenizas que recibieron corresponden realmente a sus familiares.

“Quiero el certificado de cremación que tendrían que haber entregado cuando me entregaron las cenizas, pero no me la dieron. Me dijeron que viniera mañana porque lo van a buscar. Me iba a retirar y está otra señora que vino ayer y le dijeron lo mismo y decidí no retirarme hasta que me entreguen la hoja”, señaló Socorro González, quien buscaba el certificado de cremación de su suegro para presentarlo ante la Fiscalía Zona Norte.

Al menos dos personas señalaron que el personal de la funeraria les negó la entrega del certificado de cremación, argumentando que no contaban con un archivo digital y que debían localizar el expediente físico.

Suspende Coespris funeraria; otras rechazan señalamientos

Entre ellas se encontraba la señora Magdalena Fernández, quien acudió para solicitar información sobre la cremación de su esposo, Alfonso Solís Barrón, fallecido en mayo de 2021. Fernández relató que el día anterior ya había acudido al lugar, pero le pidieron regresar.

“Ayer a la señorita le decía: ‘nada más dígame en dónde fue la cremación’, y me dijeron: ‘eso va a ser confidencial, tiene que venir mañana y le tengo listo su expediente’. Ahorita llego y la señorita en cuanto sale y abre la puerta me dice: ‘le dije que no viniera, que hasta que yo le marcara’”, relató.

Dijo que presenció cómo otra persona se retiraba con un certificado de incineración en el que aparecía el nombre del Crematorio Plenitud, lo que confirmaría que la funeraria Latinoamericana contrató sus servicios. También comentó que la Fiscalía está solicitando ese documento a las familias.

La falta de información generó un breve enfrentamiento entre familiares y personal de la funeraria al interior del establecimiento. Minutos después, elementos de la Policía Municipal acudieron al lugar, que en sus puertas exhibía sellos de suspensión colocados por la Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Coespris).

Ante la situación, personal de la funeraria Latinoamericana aseguró que actualmente sus servicios de cremación son contratados con los crematorios Memorial y Renacimiento. Señalaron que las personas deben revisar los certificados entregados junto con las cenizas, ya que ahí se especifica el lugar donde fue realizada la cremación.

La Unión de Funerarios de Ciudad Juárez reconoció que “más de tres o cuatro” de sus afiliadas hicieron uso del servicio, aunque no especificó cuáles.

A través de redes sociales, la Funeraria Ramírez, vinculada por la Fiscalía con el crematorio bajo investigación, rechazó ese señalamiento y aseguró que sus cremaciones se han realizado únicamente en el crematorio Memorial (del Panteón San Rafael).

La Funeraria Amor Eterno también negó, en una publicación de Facebook, tener vínculos con Plenitud y explicó que en el pasado usaron el crematorio Perches y actualmente trabajan con Mausoleos. Pidieron además no ser confundidos con el Grupo Amor Eterno.

El caso ha provocado incertidumbre entre las familias que solicitaron servicios funerarios en años recientes. También ha puesto bajo la lupa los procesos de disposición de restos humanos y la regulación oficial de estos establecimientos.

"Busco si mi mamá está en el crematorio”

El cadáver de Yolanda Estupiñán Orona fue entregado para cremación el 31 de diciembre del 2024, luego de que falleció al sufrir un paro respiratorio.

“Vengo a ver si mi mamá está en el crematorio, ella fue cremada en diciembre del 2024 y fue por parte de la funeraria Latinoamericana. Entonces quiero ver si ella no está aquí, y si es así darle seguimiento a todo esto, porque no se me hace bien lo que hicieron y pues prácticamente llevo mi luto todavía, y como para saber que mi mamá está ahí, no se me hace justo la verdad”, expresó.

Adriana pensaba que las cenizas de su mamá estaban en el altar que tiene en su casa, junto a una veladora y un vaso de agua, donde ha rezado por el descanso eterno de ella y ha llorado su ausencia.

“Siento como si mi mamá, en caso mío, como si mi mamá hubiera sido un trapo viejo y fueron a arrumbar ahí, eso es lo que yo siento al darme cuenta de todo esto”, dijo sin poder contener las lágrimas.

Las familias que se han presentado en la FGE Zona Norte quieren conocer la identidad de los cadáveres encontrados en el crematorio y en caso de que sean sus seres queridos, desean recuperar los restos para darles una disposición final digna.

“Esto es algo impactante para nosotros como familiares. Imagínese: se nos entregó una urna y pues nosotros pensábamos que ahí se acaba o no expresamente que se acabe el duelo, pero se acaba el proceso y pues resulta que no. Ahora queremos saber si realmente son nuestros familiares y si son recuperarlos”, dijo Gloria Criollo Martínez, quien compró un paquete a la funeraria Latinoamericana y este se utilizó en los servicios para su mamá y papá, fallecidos en 2021 y 2024.

“Venimos ahorita, pero parece que hay un desorden, no se logran coordinar muy bien todavía… Hay mucha gente, no sabemos ni cuál es el paso uno, ni el paso dos, ni el paso tres. Están ahí unas psicólogas tratando de decirnos que nos van a dar orientación psicológica, pero muchos de nosotros no queremos eso. Queremos que canalicen rápido el proceso de identificación de los cuerpos a ver si ahí está el de nuestra persona que buscamos, nuestro familiar”, dijo Julio Alvizo, quien busca saber si entre los cuerpos está el de su esposa Marisela, fallecida a mediados del 2021.

Julio también expresó que el trato que se dio a los cuerpos en el crematorio es una falta de responsabilidad enorme, similar a un crimen, y lamentó la falta de vigilancia de las autoridades respecto al Crematorio Plenitud.

De acuerdo con la Fiscalía estatal, al menos 89 personas se presentaron entre el lunes 30 de junio y el martes 1 de julio a solicitar información respecto a los cadáveres recuperados en el crematorio.