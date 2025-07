El centro de detención Alligator Alcatraz en Florida recibe a los primeros migrantes

Los Ángeles, 3 de julio (LaOpinión).- El pasado martes, el Gobierno de Donald Trump inauguró en Florida Alligator Alcatraz, un centro de detención en el que los migrantes en situación irregular estarán rodeados de caimanes de hasta cuatro metros.

Este miércoles por la noche Alligator Alcatraz comenzó a recibir a los primeros inmigrantes, en medio de quejas y reproches por condiciones inhumanas en que serán detenidos estos ciudadanos irregulares.

El primer grupo de migrantes ha llegado al nuevo centro de detención, ubicado en Everglades de Florida, y los funcionarios indicaron que posteriormente serán enviados a sus países de origen, aunque no ofrecieron detalles sobre el número de detenidos.

2 million Floridians are possibly about to lose their healthcare but don’t worry we got money to build a detention center in the middle of the Everglades.#AlligatorAlcatraz pic.twitter.com/PwtGWgxVfj

— Bernard Taylor (@BTForCongress) July 1, 2025