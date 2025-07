La Presidenta dice que “Alito” y Piña se siguen reuniendo para intercambiarse favores

-Información en desarrollo

Ciudad de México, 4 de julio (SinEmbargo).- La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aseguró este viernes que el presidente nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Alejandro Moreno "Alito", se sigue reuniendo con la Ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Norma Piña, para intercambiar favores.

"Ellos decidieron no participar en la elección y ahora, pues no les gustan los jueces que quedaron, pues porque ya no tienen las relacionesde contubernio que tenían antes. Por ejemplo, el presidente del PRI que se reunía en lo oscurito, se sigue reuniendo con la actual Ministra de la Corte, la presidenta. Tienen las relaciones personales, 'el hazme el favor, hay te encargo, ayúdame'. Pero eso ya no lo van a tener, ni lo va a tener nadie", dijo al ser cuestionada sobre las impugnaciones a la elección del Poder Judicial.