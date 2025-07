Chávez Jr. suma escándalos, tropiezos y acusaciones: México y EU lo tienen en la mira

Chávez Jr. fue detenido en EU esta semana acusado de crimen organizado, tráfico de armas y ligas con personajes importantes del Cártel de Sinaloa a través de su esposa (y su hija adoptiva), sus amistades y sus propias declaraciones, pero las acusaciones en su contra por parte de las autoridades mexicanas serían más contundentes.

Ciudad de México, 4 de julio (SinEmbargo).– Para Julio César Chávez Jr. ha sido una experiencia ajetreada y de altibajos: no solamente su carrera boxística, sino su vida en general. El hijo de la leyenda mexicana acumula detenciones en Estados Unidos, problemas con las adicciones, nexos con personajes cercanos o directamente involucrados en el narcotráfico y, ahora, en sus horas más bajas, la acusación por parte de las autoridades de ambos países de afiliación con el Cártel de Sinaloa, delincuencia organizada y tráfico de armas.

La acusación más dura contra Chávez Jr. es la de ser "miembro del Cártel de Sinaloa", como lo califica el Departamento de Seguridad Interior de Estados Unidos (DHS, por sus siglas en inglés). En México, la Fiscalía General de la República (FGR) lo acusa de delincuencia organizada y tráfico de armas, pero hasta ahora no ha dado más detalles sobre estos cargos en su contra. La familia Chávez, por su parte, confía en su inocencia.

"Personalmente no tenía conocimiento", reconoció la Presidenta Claudia Sheinbaum en su conferencia matutina del viernes "El Fiscal me dijo que sí tiene la orden de aprehensión en México. De hecho, inicia la carpeta de investigación en 2019, se otorga por el Juez en 2023, y nos informaron en el Gabinete que la mayoría del tiempo [Julio César] estaba en EU. […] Se espera que pueda haber una deportación", añadió.

Una de las claves de la detención en tierras estadounidenses del pugilista es precisamente su relación con el Cártel de Sinaloa. El DHS detalló que en abril de 2024 Chávez Jr. solicitó la residencia permanente legal en aquel país. Sin embargo, su solicitud se basó en su matrimonio con "una ciudadana estadounidense, vinculada al Cártel de Sinaloa por una relación previa con el hijo, ya fallecido, del infame líder del cártel", Joaquín “El Chapo” Guzmán Loera, quien cumple una condena de cadena perpetua en una prisión de Colorado.

La conexión con el Cártel de Sinaloa

El Gobierno estadounidense no la menciona por nombre, pero la "ciudadana estadounidense vinculada al Cártel de Sinaloa" es Frida Muñoz Román. Chávez Jr. se casó con ella en 2018 y tuvieron dos hijos: Julia y Julio César.

Pero la clave es la pareja anterior de Frida Muñoz: Édgar Guzmán López, hijo del "Chapo" Guzmán; hermano directo de Ovidio y Joaquín, presos en EU y en negociaciones para colaborar con las autoridades estadounidenses; y hermano también de los actuales líderes de "Los Chapitos", Iván Archivaldo y Jesús Alfredo Guzmán Salazar. Édgar fue asesinado en 2008 en Culiacán, cuando tenía 22 años y se perfilaba como el posible heredero del imperio criminal de su padre, en medio de la guerra entre el Cártel de Sinaloa y el de los Beltrán Leyva. Frida y Édgar tuvieron una hija: Frida Sofía Guzmán Muñoz.

Frida Guzmán es parte de la familia que formaron Chávez Jr. y su madre, Frida Muñoz. Tiene 19 años, busca ser cantante, y en sus redes sociales presume de sus canciones, interpretaciones y, sobre todo, de sus viajes alrededor del mundo, sobre todo a Europa. Tanto la hija como la esposa se mostraron el sábado en Anaheim en la pelea del hijo de la leyenda, donde fue humillado por el youtuber y boxeador amateur Jake Paul.

Es aquí donde hay otra conexión entre el boxeador y el cártel. "¿De Ovidio, ‘El Ratón’?", dice Chávez Jr. en una transmisión en vivo que realizó en 2022, cuando le preguntaban por el capo. "Él es tío de mi hija, pues, que ha sido mi hija mucho tiempo. Sí es… lo conozco bien, es una buena persona, conmigo es una gran persona. Yo no sé lo que dicen en otro lado. No me gusta meterme yo, como se portan conmigo (…) y eso puedo decir yo, no puedo decir nada más. Y la verdad, mis respetos, no porque… por algo malo, mis respetos para él", dijo.

Sin embargo, las acusaciones serían más crudas que estos nexos. De acuerdo con Reforma, que tuvo acceso a la carpeta de la FGR donde se acusa a Chávez Jr. de delincuencia organizada, el hijo de la leyenda participaba dentro de una célula de tráfico de armas de "Los Chapitos", pero su rol sería "como vil esbirro o ajustador de cuentas".

La FGR lanzó su investigación en 2019 después de que en 2018 autoridades de EU detectara esta célula encabezada por Néstor Isidro Pérez Salas, "El Nini", dice el diario. "‘El Nini’ y Julio César Chávez Jr. tienen una relación cercana", detallan las acusaciones contra Chávez Jr. y otros 12 integrantes de esta célula, contra los que se solicitaron las órdenes de aprehensión.

Las acusaciones se apoyan en la intervención de llamadas telefónicas entre integrantes de esta célula, que hablaban de cómo este líder criminal colgaba "como costales de box" a elementos de su grupo para castigarlos y el pugilista los golpeaba, destaca Reforma.

Los antecedentes de Chávez Jr. en EU

De acuerdo con el DHS, el 22 de enero de 2012, la Patrulla de Carreteras de California arrestó a Chávez Jr. y lo acusó de conducir bajo los efectos del alcohol y las drogas, y de conducir sin licencia. El 23 de junio del mismo año, el Tribunal Superior de California, en Los Ángeles, condenó al boxeador mexicano por conducir bajo los efectos del alcohol y lo sentenció a 13 días de cárcel y 36 meses de libertad condicional.

El 14 de enero de 2023, un Juez de Distrito estadounidense libró orden de aprehensión en contra de Chávez Jr. "por el delito de delincuencia organizada con el propósito de cometer delitos de tráfico de armas y fabricación de delitos, en la modalidad de quienes participen en el ingreso clandestino al país de armas, municiones, cartuchos, explosivos; y quienes fabriquen armas, municiones, cartuchos y explosivos sin el permiso correspondiente".

Un año después, el 7 de enero de 2024, el Departamento de Policía de Los Ángeles arrestó a Chávez Jr. y lo acusó de posesión ilegal de cualquier arma de asalto y fabricación o importación de un rifle de cañón corto. Un Tribunal lo condenó por estos cargos.

Pero además las autoridades estadounidenses aseguran que el hijo de la leyenda ingresó a EU "ilegalmente" en agosto de 2023 con una visa de turista B2 que estaba vigente hasta febrero de 2024. El 17 de diciembre de 2024, el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) remitió al ICE una denuncia por considerar que Chávez representaba una grave amenaza para la seguridad pública.

Sin embargo, afirma la administración trumpista, "una entrada en el sistema de aplicación de la ley del DHS, bajo la administración Biden, indicó que el boxeador no era una prioridad para la aplicación de la ley migratoria". El 4 de enero de 2025, la administración Biden "permitió a Chávez Jr. reingresar al país y le otorgó libertad condicional en el puerto de entrada de San Ysidro".

Pero el DHS, ya bajo el control del Presidente Donald Trump, que ha endurecido la captura de migrantes sin papeles y además ha clasificado a 6 cárteles mexicanos como "organizaciones terroristas extranjeras", incluido el Cártel de Sinaloa, determinó que era un "ilegal" y que podía ser deportado el 27 de junio de 2025 "luego de múltiples declaraciones fraudulentas en su solicitud para convertirse en residente permanente legal".

El Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) lo arrestó en Studio City, California, el 2 de julio. Su defensa, encabezada por el abogado Michael Goldstein, aseguró a The New York Times que las acusaciones contra su cliente "son escandalosas". "Parecen concebidas como un titular para aterrorizar a la comunidad” latina en California, donde en los últimos meses el ICE ha intensificado sus redadas masivas contra migrantes, incluso aquellos que tienen papeles de residencia

Las polémicas en México

Chávez Jr. ha enfrentado problemas desde muy joven: en 2009, con 23 años cumplidos, dio positivo por furosemida –un diurético utilizado para reducir la retención de líquidos– tras su victoria en el ring ante el estadounidense Troy Rowland. Tres años después, en 2012, dio positivo tras su derrota ante el argentino Sergio "Maravilla" Martínez, una pelea considerada como el parteaguas de su carrera, que a partir de entonces se volvió cada vez más errática.

El pugilista ha confesado en los últimos años los problemas de adicciones que ha sufrido desde entonces. "Está difícil, pero sí se puede, ¿quién pensaría que mi vida tendría algún problema? Yo estoy mejor que peor", dijo en una transmisión en vivo en mayo de 2023. En una entrevista con Telemundo en 2024, contó que "tomaba pastillas, como Xanax, para concentrarte, para bajar de peso…". "Es la pelea más importante de mi vida, algunos me dicen que me veo mejor, yo ni estaba integrado a la sociedad", completó.

Y es que videos donde se le puede ver intoxicado, o con varias mujeres en hoteles, se han hecho virales en la última década. Incluso su padre, el ídolo del boxeo mexicano Julio César Chávez, dijo en junio de 2024 sobre este proceso: "La verdad yo pensé que Julio se me iba a morir en cualquier rato, era una preocupación constante, todos los días de que si amanecía o no amanecía. Decía: 'Dios mío, si he podido ayudar a tanta gente, ¿por qué no puedo ayudar a mi hijo?'".

Luego de la pelea de Chávez Jr. donde perdió de forma unánime en las tarjetas, Eddy Reynoso, entrenador de Saúl "El Canelo" Álvarez, salió en su defensa ante las críticas por el bajo nivel mostrado por el hijo de la leyenda ante un rival que no era profesional. "Dejen de criticar al Jr., no todo es boxeo, no todo es ganar o perder una pelea, él ya está ganando la más importante que es seguir creciendo como ser humano y estar saludable, felicidades Julio, eres un ejemplo de superación!", escribió en sus redes sociales.

Manuel Gonzalez https://www.sinembargo.mx/author/manuel-gonzalez/ Ciudad de México | 1993. Estudió periodismo. Actualmente trabaja como Editor en la redacción de SinEmbargo MX. Antes, fue corresponsal para Infobae México, la Agencia Alemana de Prensa (dpa) y El País América. Tiene un blog (Apuntes en la ciudad), un newsletter (Apuntes subrayados) y un podcast (Al otro lado del sueño) personales.