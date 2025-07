Isaac Hernández, el mexicano que triunfa en el escenario del MET en Nueva York

Isaac Hernández es ya una fuente de inspiración para nuevas generaciones de bailarines que desean seguir sus pasos y destacar en el mundo.

Ciudad de México, 6 de julio (SinEmbargo).- El mexicano Isaac Hernández continua haciendo historia y llevando el nombre de México a lo alto, esta vez el bailarín se convirtió en el primer mexicano en pisar como estrella el escenario del mítico Metropolitan Opera House (MET) en Nueva York, esto como parte del elenco del American Ballet Theatre (ABT).

Issac, que desde el año pasado es el bailarín principal del American Ballet Theatre (ABT) -una de las compañías de ballet más prestigiosas del mundo- comenzó el 25 de junio con una serie de presentaciones en el MET en el papel de Albrecht en el clásico ballet Giselle, acompañado por la bailarina Isabella Boylston frente a un teatro con lleno total y recibieron ovación de pie.

El 2 y 5 de julio presentó The Winter’s Tale con Hee Seo y el 14 de julio será Sigfrido en la puesta en escena de Swan Lake junto a Catherine Hurlin.

SinEmbargo platicó con el destacado bailarín acerca de la música y cómo esta le ayuda a reconocer las emociones que usa en el escenario y encontrar la tranquilidad, además del destino y de Despertares, el espectáculo de danza que reúne en el Auditorio Nacional a grandes figuras del mundo.

Conectar con el adolescente que soñaba

La música es un aspecto muy importante para muchas personas y es esencial cuando de danza se habla, es el elemento que ayuda a ejemplificar las emociones y a crear la atmosfera necesaria para cautivar al espectador. Isaac platicó que con la música está regresando a los momentos en los que soñaba con el escenario en el que ahora se presenta.

"Lo que me ha ocurrido ahora en estos días que estoy aquí en Nueva York, es que he vuelto a escuchar mucha música que escuchaba cuando era adolescente, que venía a los cursos de verano acá en Nueva York, y supongo que tiene que ver con conectar ese niño, ese adolescente que soñaba con estar en ese escenario y que venía yo a ver las funciones parado de mis bailarines favoritos en el MET y verlo como todo el círculo completo", señaló el bailarín originario de Guadalajara, Jalisco.

Hernández busca complementar lo que está sintiendo y viviendo con la música. "He escuchado desde Simple Plan hasta Blink 182 porque era medio medio punk, también hay días que me siento muy abrumado y entonces al estar en la ópera me gusta escuchar "Song of the Earth" de Mahler o el piano con "Concierto número dos" de Rachmaninoff, pero son músicas que conllevan muchísima emoción y muy diversas, entonces siempre trato de complementar lo que estoy sintiendo con algo de la música", compartió.

Y agregó: "Estoy escuchando mucho de lo que escuchaba yo cuando caminaba por estos espacios y por estas calles soñando en estar ahí y es un sentimiento muy bonito".

Una gran carga emocional

Al estar en escena, Isaac se encuentra en contacto con sus emociones y tiene una gran conexión con ellas, lo que a veces resulta algo dificil de soltar para regresar a su centro. "Sí es difícil muchas veces, sobre todo con personajes como los que interpreté ayer del King del Rey Leontes en The Winter Sales, que son personajes pues muy duros y muy, como tú dices, con una carga emocional difícil".

El mexicano protagoniza la película Dreams junto a Jessica Chastain dirigida por Michel Franco que se estrenó en el Festival de Cine de Berlín de este año y se espera llegue a México pronto. En ella, interpreta a un bailarín de ballet que llega a Estados Unidos en busca del éxito.

"A mí me gustaba, por ejemplo, cuando estaba filmando la última película también que tenía una historia muy complicada, me gustaba de camino a casa escuchar una canción que se llama "Into Life Found You" [...] era interesante porque era una canción que no significaba particularmente algo para mí, pero que como la ligereza de la canción me permitía salir de de estas situaciones y sólo como vivir el transcurso a casa, entonces por eso es tan importante para mí la la música en estos en estos días".

Destino, compromiso y disciplina

En el ballet se interpretan obras que hablan del destino de los personajes, uno que puede ser tormentoso, un poco dificil o agradable pero que cumplen, al cuestionarle a Isaac acerca de si cree en el destino y que e suyo haya sido convertirse en la gran figura del ballet, él responde:

"Es difícil decir que no porque creo que mi carrera ha tenido unos momentos muy extraordinarios que me hacen pensar que sí, que estaba destinado para esto, pero también entiendo por todo lo que se ha pasado y todas las decisiones que pudieron haber alterado toda mi vida de un segundo a otro, entonces, supongo que me gusta pensar que tenía la sensación de que las cosas iban a ser salir bien, pero que el compromiso y la disciplina y más que nada el compromiso con mi carrera y con ese futuro que percibía, no se ha debilitado y ha sido lo que ha hecho que todo esto sea posible".

Una nueva edición de Despertares

La onceava edición de Despertares se realizará el sábado 30 de agosto a las 20:30 horas, en el Auditorio Nacional. Este es un espectáculo de danza internacional reconocido y aclamado tanto en México como en el mundo, ya que reúne a lo mejor de la danza en suelo mexicano. Isaac Hernández es el director artístico de Despertares; y Emilia Hernández, productora ejecutiva y cofundadora de Soul Arts Productions.

Despertares cuenta con la participación de más de 25 artistas en escena que brindan una experiencia inolvidable; para ver a todos estos artistas habría que viajar por más de diez países y visitar grandes escenarios.

Para la presentación de este 2025, además de Isaac, contarán con nombres como Esteban Hernández (San Francisco Ballet), Marion Barbeau (Ballet de la Ópera de París), Simón Le Borgne (Ballet de la Ópera de París), Catherine Hurlin (American Ballet Theatre), Sae Eun Park (Ballet de la Ópera de París), Takumi Miyake (Royal Danish Ballet), Germain Louvet (Opera de París), Tiler Peck (New York City Ballet), Roman Mejía (New York City Ballet), Katherine Barkman (San Francisco Ballet), Ivana Bueno (Royal Ballet de Londres), Ghetto Funk Collective, Roberto Bolle (Ex Étoile de La Scala de Milán) y Chey Jurado.

"Me gusta que estos grandes artistas tengan una conexión con México a través de 'Despertares' y con el público mexicano. Me parece muy valioso que que este tipo de conversaciones y también de relación con el público crezcan porque finalmente eso es lo interesante de la vida, de ver el desarrollo de un artista lo nuevo, lo innovador, a dónde están llevando su talento", apuntó Hernández.

Chey Jurado tendrá un numero especial en el que mostrará la colaboración con el pianista Francesco Tristano para fusionar música y danza contemporánea de manera poética y vibrante.

"Chey es una persona que tiene talento ilimitado; de cierta manera este año quería retarlo un poquito y sacarlo un poquito de su zona de confort y pedirle que hiciera algo en específico con Francesco Tristano. Francesco es alguien bien interesante porque él también ha tomado todo su entrenamiento clásico y lo ha mezclado con música electrónica y ha hecho que grandes teatros como la ópera de Roma o el Champs-Élysées de París abran sus puertas y ha colaborado con grandes orquestas y grandes DJs", dijo Isaac.

Y agregó: "Me emociona mucho poder tener un estreno de estos dos artistas en en Despertares y los dos están muy entusiasmados por trabajar juntos, y es un privilegio poder facilitar que esto suceda, pero también sentarte como público y ver algo nuevo que se está estrenando, que el mundo lo está viendo por primera vez, poderlo tener en el territorio nacional, siempre es algo emocionante".

Compartir con el público mexicano su éxito

Respecto al número que presentará Hernández -que en el 2018 recibió el Benois de la Danse en la categoría a Mejor Bailarín, anunció que será una pieza de las que bailó en el MET.

"Ayer salí de la puerta de artistas y había muchísimos mexicanos de Monterrey, de la Ciudad de México, que están viniendo, mucha de la comunidad de aquí en la ciudad también y es algo bien emocionante, pero también hay mucha gente que se queda en México con las ganas de ver lo que bailé en el estreno. Justo ayer en la noche que terminé la función me quedé pensando y dije: 'Creo que debo de bailar este año en Despertares con lo que me estrené en el Metropolitan' y poder compartir, de cierta manera recrear ese momento para el público mexicano".

"Finalmente también de eso se trata Despertares para mí, de poder compartir mi carrera, mis éxitos con el público mexicano y creo que el poderles compartir esto que acabo de presentar en el MET, va a ser importante y emocionante también", remarcó.

Nancy Chávez https://www.sinembargo.mx/author/nancy-chavez/ Periodista egresada de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), editora del suplemento Magazine enfocado en cultura, entretenimiento, gastronomía, viajes y temas de actualidad.