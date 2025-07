Una radiografía de los Valls: amigos de Salinas, cercanos al PAN y ligados a estafa

La familia Valls Esponda ocupa diversas posiciones de poder. Guillermo, por ejemplo, preside la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Administrativa desde donde se han hecho oídos sordos a las quejas de los trabajadores de esta institución que no tocó la Reforma Judicial. No es el único con señalamientos. Su hermano Jaime es señalado de irregularidades al frente de la ANUIES, desde donde estrechó una amistad con el cuestionado auditor David Colmenares. Estas relaciones las narra Muna Dora Buchahin en su libro La casa sucia.

Ciudad de México, 6 de julio (SinEmbargo).– Los miembros de la familia Valls Esponda están encarnados “en un sistema naturalizado de prebendas, favores y complacencias mutuas”, escribe Muna Dora Buchahin, auditora forense y experta anticorrupción en su libro La casa sucia (Grijalbo), un texto en el cual expone las relaciones de poder de cada uno de los miembros de este clan con relaciones de amistad “con personajes de lo más perversos”.

Buchahin detalla cómo el Ministro Sergio Valls, padre de ellos, fue un priista de toda la vida que “tuvo colaboradores y allegados políticos señalados y procesados por cuestiones de corrupción”. Recuerda al respecto que el festejo de los 70 años del Ministro Valls, celebrado en Chiapas, “asistieron entre otros invitados Carlos Salinas, exgobernadores como Javier Duarte, de Veracruz, y Roberto Borge, de Quintana Roo, también ministros de la Corte, secretarios de Estado, senadores, diputados, el dirigente petrolero Carlos Romero Deschamps, y dignatarios de la Iglesia”.

Con respecto a cada uno de sus hijos, recuerda que Sergio Valls Esponda, ha sido magistrado en el Tribunal Superior de Justicia del Estado de México y director general del Centro Estatal de Mediación, Conciliación y de Justicia Restaurativa del mismo estado; Maricarmen Valls Esponda, la hermana, fue diputada del pan, de marzo de 2010 a agosto de 2012, casualmente en sustitución de Roberto Gil Zuarth.

Jaime fue presidente municipal de Tuxtla Gutiérrez de enero de 2008 a diciembre de 2010, y posteriormente lo nombraron rector de la Universidad Autónoma de Chiapas hasta 2014, y luego se desempeñó como titular de la organización nacional que agrupa a instituciones educativas, la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior, la ANUIES, una posición desde la cual ha trazado una relación de amistad con el auditor David Colmenares al igual que ha cosechado señalamientos que lo ligan con la Estafa Maestra.

El otro hijo, Guillermo ha sido titular del oic del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) y del Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos (IFAI), coordinador de Asuntos Internacionales y Agregadurías de la pgr y después agregado legal para Europa. “De ahí pasó al SAT como administrador general de Servicios al Contribuyente, áreas en verdad envidiables para cualquiera, donde se puede servir y servirse; caray, más si tenemos esos niveles de contactos y redes afectivas. En abril de 2016 lo nombraron magistrado de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa (TFJA), en un claro conflicto de interés”, escribe Muna Dora Buchahin

Con autorización de la autora y de Grijalbo, sello editorial de Penguin Random House Grupo Editorial, SinEmbargo comparte en exclusiva para sus lectores un fragmento de La casa sucia de Muna Dora Buchahin, un libro que aún puede adquirirse en distintas tiendas comerciales.

***

ANUIES, una mancha

A su titular secretario general, Jaime Valls Esponda, lo conocí en Chiapas. Fue presidente municipal de Tuxtla Gutiérrez de enero de 2008 a diciembre de 2010, y posteriormente lo nombraron rector de la Universidad Autónoma de Chiapas hasta 2014. Lo relevante a mencionar debe ser que su padre, el difunto Sergio Valls, priista de toda la vida, fue ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y tuvo colaboradores y allegados políticos señalados y procesados por cuestiones de corrupción.

Cabe señalar que al dejar la UNACH fue nombrado titular de la organización nacional que agrupa a instituciones educativas, la ANUIES (Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior). De hecho, Jaime se declaró amigo de José Antonio Meade, y esto fue reafirmado en varias publicaciones y fotografías públicas, donde se presumía viajando con él durante la campaña presidencial, y alguna vez encontré a ambas familias vacacionando en la selva Lacandona. Por eso lo apoyó vigorosamente, incluso organizó distintos eventos proselitistas disfrazados en varias universidades y otras instituciones públicas educativas, abiertamente desbordado apoyo en redes durante la campaña, recalcándose como amigo del entonces candidato que resultaría abrumadoramente perdedor.

Aprendió rápido las habilidades del padre, lo que permite entender el tipo de relaciones y oportunismo político en esos niveles, la cadena de vínculos creados al cobijo del papá, al igual que sus hermanos y primos, que están colocados en puestos inusualmente muy buenos, y algunos pensarán en intercambio de favores. Se sentía empoderado en esos años dada su cercanía con el poder; menospreciaba y ordenaba a los rectores qué hacer, incluso me confiaron que a algunos les “torcía la mano”; son voces que prefieren el anonimato para evitar represalias de la ahora mano ejecutora en la asf, donde les aconseja “comprarse un seguro con el auditor”; lo cual yo entendería que es algo así como blindarse de las auditorías. Entendí entonces el porqué de la pasarela “vendiendo” al futuro auditor, como en los viejos tiempos, arreglando asuntos de antemano. No se puede explicar de otra manera la serie de acontecimientos que se sucedieron a partir de marzo de 2018, que por sí mismos ahora revelan la dimensión de la revancha y el oportunismo político.

Claro, todos los hijos y gran parte de los familiares directos del difunto ministro Valls han tenido una suerte incalificable: nombrados con excelentes cargos y encargos en el sector público, en puestos clave, en la pgr en el extranjero, o en grandes contribuyentes vinculados al sat, donde se resuelven o generan juicios fiscales y luego, del otro lado, en el TFJA, donde se sustancian y resuelven los procedimientos administrativos iniciados en aquellas instancias. No hay casualidades, no aceptan cualquier cargo, sino que sin duda los eligen cuidadosamente para tener margen de maniobra.

Al festejo de los 70 años del ministro Valls, celebrado en Chiapas, asistieron entre otros invitados Carlos Salinas, exgobernadores como Javier Duarte, de Veracruz, y Roberto Borge, de Quintana Roo, también ministros de la Corte, secretarios de Estado, senadores, diputados, el dirigente petrolero Carlos Romero Deschamps, y dignatarios de la Iglesia. Muy contento y festejado el cumpleañero, rodeado de sus hijos y almas gemelas, entre carcajadas e inmensos abrazos, y uno se preguntaría, ¿cuál era la relación de “amistad” que unía a ese clan con personajes de lo más perversos? Encarnados todos en un sistema naturalizado de prebendas, favores y complacencias mutuas.

El hijo del ministro, Sergio Valls Esponda, ha sido magistrado en el Tribunal Superior de Justicia del Estado de México y director general del Centro Estatal de Mediación, Conciliación y de Justicia Restaurativa del mismo estado; lugar donde, por cierto, también fue coordinador jurídico de la Secretaría del Medio Ambiente, aunque antes estuvo en Caminos y Puentes Federales (Capufe) y como delegado del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) en Morelos.

Maricarmen Valls Esponda, la hermana, fue diputada del pan, de marzo de 2010 a agosto de 2012, casualmente en sustitución de Roberto Gil Zuarth, casada con Carlos Alberto Lezama Fernández del Campo, entonces secretario técnico de la Mesa Directiva en el Senado de la República por el mismo partido político, quien es padre de Marco Antonio Lezama Moo, entonces subprocurador regional de justicia zona centro en Xalapa, Veracruz. Todo conecta. Las coincidencias se producen intencionalmente.

El otro hijo, Guillermo Valls Esponda, ha sido titular del oic del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) y del Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos (IFAI), coordinador de Asuntos Internacionales y Agregadurías de la pgr y después agregado legal para Europa. Nadita. De ahí pasó al sat como administrador general de Servicios al Contribuyente, áreas en verdad envidiables para cualquiera, donde se puede servir y servirse; caray, más si tenemos esos niveles de contactos y redes afectivas. En abril de 2016 lo nombraron magistrado de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa (TFJA), en un claro conflicto de interés, pero no podemos ni por asomo pensar en “tráfico de influencias” en estos nombramientos; por favor, sobre todo la fortuna de ser nombrado en un descuido imperdonable de la Cuarta Transformación (4T), como presidente del TFJA hasta 2025. Son las imbricaciones y entretejos del poder que han favorecido, privilegiado y enriquecido a familias a costa de su servicio a la jerarquía del poder político y empresarial. Me he entretenido mucho mapeando esta red de vínculos y me quedo muy, muy corta. Es solo una pequeñísima muestra que permite razonar y comprender muchos temas de negocios y política que se entrelazan.

No pude menos que recordar cuando Valls intentó ser candidato a gobernador de Chiapas en el sexenio de Felipe Calderón y llegó un día a la Casa de Gobierno, acompañado de José Antonio Meade y Salvador Vega Casillas, entonces titular de la sfp, para pedirle al gobernador Juan Sabines que fuera nombrado candidato para gobernador del estado y a cambio le “ofrecían” cuidarle las espaldas. Me pregunto: ¿qué tenían que hacer metidos en esos temas dos secretarios de Estado? Así las cosas, Jaime quería un apoyo de 20 millones de pesos para su campaña, con lo que no contaba es con que en un acto público al que acudió en la Plaza de Toros de Tuxtla Gutiérrez fue abucheado a todo lo que da; era evidente que no era querido y que reprobaban su gestión como presidente municipal, las encuestas no le otorgaban ni un punto; así que aunado a su falta de carisma y nulos resultados en su gestión, a pesar de los intentos de los enviados del pan y la insistencia de unas figuras del PRD, se quedó con la muina.

Su premio de consolación fue la rectoría de la Universidad Autónoma de Chiapas (UNACH). Veamos un conjunto de indicios y vínculos significativo: Valls organizó el primer magno evento para la firma de colaboración de la Sedesol, a cargo de Rosario Robles, con el primer convenio de colaboración que ahora sabemos fue de la tipología de la Estafa Maestra, a través de la UNACH, con el objetivo de crear comités comunitarios para identificar prioridades de la pobreza. El exencargado de la delegación de la Sedesol en Chiapas, Ezequiel S. Orduña Morga, fue condenado a cinco meses con 29 días de prisión y el pago de 99 días de multa, equivalentes a 6 759 pesos, con lo cual se convirtió en el primer sentenciado de la Estafa Maestra por ejercicio indebido de funciones por el pago de 28 721 300 pesos para la UNACH, sin haber verificado la existencia y acreditación de los servicios convenidos; siempre hay un chivo expiatorio.

Luego, como director general de la ANUIES, apoyaría a Alejandro Ortiz Monasterio y le pediría a los rectores: “Atiende a Ortiz, es para apoyar al presidente”, mientras Nuño llegaba a eventos a confirmarles: “Él nos está ayudando con aquellos temas del presidente”. Así se entiende la razón por la cual al término de su encargo como rector lo nombraran titular en la asociación que agrupa a todos los rectores de institutos tecnológicos, politécnicos, universidades autónomas y demás instituciones superiores. Recuerden, no hay coincidencias en la política.

Pues bien, ¿qué medidas preventivas y correctivas fueron implementadas por la ANUIES para evitar y señalar los hechos irregulares que sucedían? Ninguna y, por supuesto, mucho menos pusieron el tema sobre la mesa de la opinión pública porque sabía la cola tan larga que había dejado crecer. Más bien era cómo evitar los reclamos de los rectores inconformes y pedirles rendir cuentas, ya que incipientemente empezaba a enturbiar su muy cómodo encargo. Actuaba naturalmente como si nada ocurriera en el corazón de las instituciones educativas. Paro nada expresaba preocupación sobre los hallazgos y la serie de irregularidades derivados de la fiscalización, donde se documentó un enorme desvío de recursos. Imaginaba yo este escenario: están saqueando la casa y ¿no te sorprende o mencionas algo al respecto? ¿Cómo interpretar que Valls firma muy orgulloso su propio convenio con Rosario Robles? ¿Y su círculo político cercano con Aurelio Nuño, Emilio Lozoya, Emilio Zebadúa, José Antonio Meade?

Consiguió desaparecer del radar en las investigaciones a pesar de que cuando fue rector se pagaron convenios y “compromisos”, que se registraron en CompraNet. De este modo, los pagos realizados por la Sedesol para esos convenios del año 2013 ascendieron a 431 034 000 pesos y 334 827 pesos con 59 centavos, respectivamente. Una cuenta por liquidar certificada (CLC) por 68 840 900 pesos, en 2014, y 63 493 900 pesos en 2015. Qué cara dura de unos y otros; son indescriptibles y repulsivas sus conductas, inadmisibles en el entorno de pobreza que priva en el país y del decoro que se esperaría de un funcionario de ese nivel.

Poco antes de salir de la ASF estaba en ciernes una auditoría forense a la ANUIES, que había recibido generosos fondos federales adicionales a su presupuesto, otorgados por el entonces secretario de Hacienda; claro, no había recursos para las universidades que protestaban por sus recortes y mantenían necesidades urgentes, pero sí lo hubo a tan desdorada asociación con nula rendición de cuentas al interior, menos al exterior. Inferí varias razones por las que se habían recibido sendas denuncias, las cuales daban indicios y datos por supuestos manejos irregulares y relataban que los recursos se dilapidaban en viajes internacionales, la mayor parte a Europa, con la justificación de firma de convenios que no tenían ni seguimento ni resultados, no llevaban a nada y ocultaban —blindaban— la documentación justificativa y comprobatoria. Cada peso recibido del gobierno en una institución, por su naturaleza, se convierte en recurso público, auditable y verificable.

Al día de hoy es imposible saber en qué y cómo gastó la ANUIES no solo los recursos públicos que aportaron las universidades, sino los recursos extraordinarios otorgados por su amigo, entonces secretario de Hacienda. Por eso el miedo de los pocos que intentaban levantar la voz ante las arbitrariedades de que eran objeto por parte de él. A nadie le rindió cuentas, y se ha especializado en vender a los altos funcionarios vidrio molido por oro. Otra organización politizada que acabó bastante echada a perder.

Qué indignación, ya que además indujo y sometió a las instituciones educativas a realizar actividades fuera de sus objetivos, lo que implicaba gastos que tenían que afrontar, y una serie de pagos a la ANUIES por concepto de capacitaciones “sugeridas” o una supuesta certificación que se inventó para avalar ante la uif. Con la astucia y el atrevimiento que le caracteriza, se acomodó inmediatamente en la actual administración gubernamental, se disfrazó de demócrata y se acercó a la uif para negociar y promover la certificación antilavado, un jugoso negocio que les generaría grandes ingresos. ¡Qué agallas!, comentan sorprendidos varios rectores, mira nada más quién va ahora a certificar en materia antilavado. ¿Qué esperamos en el futuro cercano? ¿Acaso la creación de una secta del día siete para purificar almas? No es difícil entender cómo se infiltraron en el gobierno actual este nivel de personajes. Salieron buenos todos para los negocios.

Tanto a Valls como al candidato JAM a “Pepe Toño” González Anaya les urgía que se nombrara a Colmenares, con quien les une la misma especie y naturaleza; independientemente de que antes habían coincidido en la shcp, Valls como subordinado de David y luego en la presidencia municipal de Tuxtla Gutiérrez, Colmenares haciendo negocios con él como consultor externo. Las hordas se fortalecen y el mensaje era fulminante: ¿cómo se nos ocurría a los profanos auditores forenses atrevernos a revisar sus cuentas y tratar de evidenciar el vínculo siniestro entre funcionarios de la alta esfera del poder y las instituciones educativas que habían sido “invitadas” unas, y forzadas otras, a colaborar y participar en la gran simulación de lo que se convertiría en el esquema para desvío de recursos públicos más impúdico conocido de los últimos años? Auditar los recursos públicos de la asociación que maneja las universidades del país les resultó imperdonable, aunado a la “afectación” a los negocios que se realizaban utilizando instituciones educativas y otros organismos estatales. No lo permitirían. Iban por todo.

Veamos las actividades relevantes y prioritarias que presurosos realizaron Jaime Valls con David Colmenares, dentro del esquema acostumbrado a placearse para, seguramente, afianzar acuerdos y negociaciones para el buen entendimiento en temas de probable auditoría. En mayo de 2018, por ejemplo, la firma de convenio de colaboración con el objetivo de colocar la formación del capital humano como una de las prioridades de las zonas económicas especiales (ZEE) y sus áreas de influencia para impulsar el desarrollo regional en México, entre la ANUIES y la Autoridad Federal para el Desarrollo de las Zonas Económicas Especiales —organismo donde, el mismo día que fue nombrado en marzo de 2018, renunciaba Colmenares para treparse a cobrar y acabar con la asf—, entidad que por cierto desapareció de inmediato el actual gobierno, por inservible, onerosa e ineficiente.

El convenio estableció un compromiso de más de 40 universidades para formar dicho capital humano, a través de una “triple hélice” (sinergia entre académicos, gobierno y empresas) y así impulsar los empleos de calidad en las zee de Lázaro Cárdenas-La Unión, Salina Cruz, Puerto Chiapas, Puerto Progreso, Campeche, Tabasco y Coatzacoalcos. Asistieron como testigos de honor el gobernador de Tabasco y presidente de la Conferencia Nacional de Gobernadores, Arturo Núñez Jiménez, y David Colmenares Páramo.

Me hicieron recordar los conceptos y rimbombantes objetivos de los convenios que se firmaban por la Sedatu y la Sedesol; qué gran similitud guardan. Sería bueno saber qué avance habrán tenido las “triples hélices”, ya que el resultado no se encuentra publicado en ningún lado. O el evento del 7 de octubre de 2018 en la LI reunión ordinaria del Consejo de Universidades Públicas e Instituciones Afines (CUPIA), la cual se desarrolló en la Universidad Autónoma de Nuevo León, encabezada por el secretario general ejecutivo de la ANUIES, Jaime Valls Esponda, y el subsecretario de Educación Superior de la Secretaría de Educación Pública (SEP), Rodolfo Tuirán Gutiérrez. El orden del día contempló la participación del auditor de la asf. ¿En qué acabaría, qué objetivos se alcanzaron y cuáles beneficios?

También el 7 de mayo de 2019, en el denominado “Diálogo con rectores de las universidades públicas para mejorar los resultados de los procesos de fiscalización”, con la finalidad de intercambiar experiencias en el fortalecimiento de los mecanismos de transparencia y rendición de cuentas, y la presencia del subsecretario de Educación Superior de la sep, de la directora general de Educación Superior Universitaria de la sep y, por supuesto, el grandilocuente auditor de la Federación, donde el titular de la ANUIES subrayó que el diálogo y la comunicación permanente entre todos los involucrados en los procesos de fiscalización fortalecen la cultura de la prevención, la transparencia y rendición de cuentas. Qué gran descubrimiento.

El 22 de agosto de 2019, en la “entrega del reconocimiento al rector de la Universidad Nacional Autónoma de México, por su liderazgo como promotor de la universidad pública, su amplia defensa de las prerrogativas y responsabilidades que entraña la autonomía universitaria, así como por su excelente gestión al frente de la máxima casa de estudios”, ante los rectores de las universidades públicas estatales y titulares de las instituciones miembros de los consejos regionales, Jaime Valls Esponda admitió que el rango constitucional de la autonomía universitaria es un reconocimiento a la necesidad de que la educación superior, investigación científica y difusión de la cultura se lleven a cabo respetando los principios de libertad de cátedra y de libre examen; claro, estuvo presente el auditor. Pobres rectores, tener que dedicarles tiempo a esos shows tan gastados. A mí me da la impresión de que fue una gira de promoción con venta de indulgencias y blindaje a las instituciones y gobiernos.

Ah, pero sobre el tema de las personas relacionadas con la Estafa Maestra, Valls Esponda opinó que se debía sancionar, pero no a las universidades que habían respondido favorablemente a los señalamientos de la asf: “Los desvíos son públicos porque la asf había hecho estas observaciones mediante documentos que están en las redes sociales y en la página de internet de la auditoría. Las universidades autónomas y no autónomas que han sido señaladas han tenido la posibilidad de solventar las observaciones y muchas se han ido solventando”, manifestó. “Que se sancione a las personas que se tenga que sancionar, pero no a las instituciones, que son instituciones de prestigio, que han trabajado a lo largo de muchos años y prestan servicios: si algunos están mal llevados, al cabo y son señalados por las autoridades, que se actúe conforme a la ley”, indicó. ¡Qué declaraciones tan reveladoras! Los que conocemos las observaciones no entendemos cómo pudieron solventar las observaciones determinadas por servicios simulados. No había otra manera que no fuera ilegal, con los pagos por favores concedidos.

También en 2019, después de inaugurar el segundo foro de profesionalización y servicio profesional de carrera de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México —porque está hasta los huesos en negocios de “capacitación”—, Valls fue cuestionado sobre el juicio contra la exsecretaria de Desarrollo Social, del cual explicó que es legal la firma de convenios con entidades públicas o secretarías de Estado para la prestación de servicios, además de ser una de las estrategias que llevan a cabo las universidades para gestionar recursos propios.

“Las que han firmado convenios, han actuado dentro del marco de la ley, porque la ley lo permite. Una de las funciones importantes de las universidades es gestionar recursos adicionales y lo hacen a través de la prestación de servicios. Cuando hay temas que son fuera de la ley se hacen las observaciones e investigaciones pertinentes”, dijo, repitiendo como loro las mismas palabras que en su momento argumentó Robles, su defensa, y el propio Colmenares. Bien domesticados y entrenados.

Algunos de esos acuerdos son más reveladores, como el convenio de coordinación 2015-2017 que firmó la ANUIES con la Secretaría de la Función Pública, en el que participó el subsecretario de Auditoría Pública para la Administración Descentralizada en Chiapas, Fernando Ribé Varela, que luego se convirtió en presidente del Comité de Contratación de Obra Pública en el Consejo de la Judicatura del Poder Judicial de Chiapas. Desde 2015 ya fungía como director general administrativo y apoderado legal de la ANUIES.

Qué nivel de servilismo y pérdida de tiempo, ojalá informen a los ciudadanos de los resultados obtenidos en cada uno de estos convenios. Por favor, un clamor colectivo, que le exijan los rectores rendir cuentas de cada peso federal y estatal recibido, tanto de aportaciones como de presupuesto más los guardaditos que generosamente le asignaban. O los poco más de dos millones de pesos contratados entre los años 2011 y 2014 con 12 instituciones, que incluyen a la Comisión Federal de Electricidad, la Comisión Nacional de Cultura Física y del Deporte, el Centro de Investigación en Alimentación y Desarrollo, el Colegio de la Frontera Sur, o la misma pgr, que quedaron registrados en CompraNet, y las transferencias por ramo vía Cuentas por Liquidar Certificadas (CLC), todos sin fiscalización, que entre 2014 y 2018 sumaron un total de 730 millones, 788 459 pesos tan solo en educación pública y salud. Increíble los montos manejados en total opacidad por contratos obtenidos por tráfico de influencias.

Cabe señalar que este tipo de beneficios no ha mermado con el cambio de gobierno y la llegada de la autodenominada 4T, sino que parecen aumentar, dada la influencia que ejerce este personaje para decidir o no la fiscalización a las universidades y otros gobiernos y entidades estatales. Quién resiste la tentación a no ser auditado, quién lo diría, ahora en un gobierno que lucha contra la corrupción es donde mejor y más se han acomodado y placeado. Tan es así que en la convocatoria de la sep para el proceso de admisión al servicio docente en educación media superior 2020-2021 se estableció “un candado” para los interesados en participar: la constancia de acreditación del curso-taller de “Exploración de habilidades para la docencia en media superior”, impartido exclusivamente por la ANUIES, con el cobro de una cuota de 1 250 pesos como requisito obligatorio. Asemeja el derecho de piso, disfrazado. El 18 de febrero de 2023 concluyó Jaime Valls su función como secretario general de la ANUIES y de inmediato intentó la búsqueda de un consulado o embajada; en eso anda y capaz que hasta en la asf se incrusta. Para qué son los amigos, pues.

Recordé mis clases de Psicología, donde aprendí que no se puede entender el comportamiento humano solo por el individuo, el entorno desempeña un papel fundamental. Qué elemento absorbe al otro, el poder o el dinero, de otra manera cómo entendemos que los ricos roben. La frase “tiene más labia que jeta” habla coloquialmente de la comunicación de algunas personas, las medias verdades, medias mentiras o completas, son esperadas en esta fauna; hablar para dar una buena apariencia, esta moralidad se aprende en casa y en nuestro entorno.

Prosigo el relato. Su bonanza llegó junto con Colmenares, y desde los primeros días Jaime Valls Esponda se apareció con un primo hermano suyo llamado Jorge Emanuel Pedrero Esponda, que fue nombrado desde mayo de 2018 titular del Instituto de Capacitación y Desarrollo en Fiscalización Superior (Icadefis) en la asf, con un sueldo mensual de 147 968 pesos con 26 centavos. Este a su vez colocó en posiciones relevantes a sus parientes políticos y a personas sin perfil para los cargos. Así, aparecen en nómina Lenny de Regules Bárcena, en la subdirección de Control e Informes; la dirección de Desarrollo, desde octubre de 2020, está a cargo de Hugo Tulio Félix Clímaco, quien entre otras cosas fue representante del gobierno de Oaxaca en la Ciudad de México, de noviembre de 2013 a noviembre de 2016, y también director general de Coordinación Regional de la Autoridad Federal para el Desarrollo de Zonas Económicas Especiales de la Secretaría de Hacienda entre enero y agosto de 2017, nombrado por Colmenares. Por cierto, entre febrero y agosto de 2019, fue el “suertudo” subsecretario de Control y Auditoría en el gobierno de Puebla, señalado en una denuncia presentada en la Contraloría del estado como presunto involucrado en la contratación de presuntas empresas fachada oaxaqueñas.

Entonces entendí la furiosa llegada de un malagradecido y envidioso primo de Valls, Jorge Emanuel Pedrero Esponda, quien con una ira desenfrenada y sin contar con las facultades ni atribuciones se dio a la tarea de intimidar y amedrentar a becarios y personal operativo de la dgaf para pedirles implicarme en actos “fabricados” por él en actas, en complicidad con otro funcionario sin principios ni ética, pero empinado al poderoso, el dócil y sumiso Jorge Cristian Santiago García, coaccionando al personal para someterlo, amenazar y lograr que testificaran falsamente contra mí y varios compañeros más, a cambio de ofrecerles una plaza y protección.

¿A cuántos jóvenes becarios y de servicio social corrompió? A varios, pero quienes permanecieron ajenos y prefirieron retirarse lograron grabarlo y fotografiarlo; evidencias que fueron presentadas ante la autoridad administrativa y penal, indignados por cómo un ser tan despreciable se prestó a corromperse y les echó a perder su presente y, ¿por qué no?, su futuro en muchos casos. Este ser envilecido, con tanta suerte que lo contrataron en la Comisión Federal de Electricidad (CFE), en el área de Auditoría Interna —la impunidad paga bien—, fue cómplice y brazo ejecutor en el allanamiento a la Dirección General de Auditoría Forense cuando finalmente se desquició y no pudo contener la locura y la insania, al igual que quien cobra como auditor.

Muna D. Buchahin https://www.sinembargo.mx/author/muna-d-buchahin/ Muna D. Buchahin es una apasionada luchadora contra el fraude y la corrupción, temas que aborda en sus charlas, cátedras y conferencias relacionados con investigaciones por conductas deshonestas y faltas a la integridad. Autora del libro “Auditoría Forense, delitos contra la Administración Pública”, experta anticorrupción y Examinadora de Fraude Certificada (CFE) con más de tres décadas de experiencia dedicada a realizar investigaciones internas y auditoría forense. En su último cargo como directora general de Auditoría Forense en la ASF, donde laboró por 13 años tuvo a cargo la ejecución de diversas auditorías forenses (incluída la llamada “Estafa Maestra”) con resultados exitosos que dieron lugar a establecer en México un estilo de investigación que identificó esquemas fraudulentos con empresas fachada y la simulación de servicios, que permitieron judicializar un caso del más alto nivel de la estructura de alta corrupción gubernamental. Entrevistadora forense certificada, actualmente es consultora internacional y brinda acompañamiento y asesoría especializada en temas antifraude.