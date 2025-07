La moneda mexicana gana 1.18% en la semana y toca su mejor nivel desde agosto de 2024

Ciudad de México, 4 de julio (SinEmbargo).- El peso mexicano cerró la jornada de este viernes en 18.63 unidades por dólar, en lo que marca una ganancia semanal de 1.18 por ciento y su mejor nivel desde agosto de 2024, cuando la moneda nacional se llegó a cotizar en 18.62 unidades por dólar.

Este fortalecimiento de la moneda mexicana, que ha logrado mantenerse estable pese a las condiciones externas, se da en un contexto de incertidumbre global impulsada por el reciente plan fiscal propuesto por el Presidente Donald Trump, conocido como el "gran y hermoso proyecto de Ley", y el creciente temor en los mercados por el aumento del déficit fiscal estadounidense que éste provocaría.

El tipo de cambio ha mostrado una apreciación significativa de más de dos pesos en menos de seis meses, equivalente a una caída del 11 por ciento en el índice dólar (DXY), que mide la fortaleza de la moneda estadounidense frente a una canasta de divisas. Este comportamiento refleja una combinación de factores, entre los que destacan la incertidumbre sobre la sostenibilidad fiscal de Estados Unidos (EU) y la percepción de estabilidad económica en México.

Un artículo reciente publicado por The Wall Street Journal destaca la creciente preocupación de economistas, inversores y legisladores por el aumento de la deuda federal de Estados Unidos, que está alcanzando niveles sin precedentes sin que se justifique una emergencia nacional.

De acuerdo a lo señalado por el medio, la nueva ley fiscal promulgada por Trump este 4 de julio podría llevar la deuda nacional a un terreno peligroso, lo que aumenta el temor a consecuencias económicas a largo plazo. Según la Oficina de Presupuesto del Congreso, se espera que el proyecto de ley de impuestos y gastos añada 3.4 billones de dólares al déficit federal hasta 2034.

SIGNED. SEALED. DELIVERED. 🧾🇺🇸

President Trump’s One Big Beautiful Bill is now LAW — and the Golden Age has never felt better. pic.twitter.com/t0q2DbZLz5

— The White House (@WhiteHouse) July 4, 2025