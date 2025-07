¿Vacaciones de verano? Algunos consejos para disfrutarlas al máximo

Hay algunos aspectos que no se pueden olvidar, como el proteger la piel de los daños que el sol pueda ocasionar.

Ciudad de México, 5 de julio (SinEmbargo).- Las vacaciones de verano ya están aquí y con ellas llega la posibilidad de tener nuevas experiencias, disfrutar de algunos días de relajación o de diversión, así que aquí te dejamos algunos consejos que pueden ayudar a mejorar esos días.

Destinos cerca de la CdMx

Si lo que se busca es salir del ajetreo de la ciudad pero sin alejarse tanto de esta hay algunas opciones de actividades en destinos cerca de la capital:

Querétaro con su ruta del queso y el vino: en el estado hay varios viñedos que se pueden visitar, como La Redonda, que tiene recorridos guiados y restaurante para pasar una tarde muy agradable o glamping para acampar bajo las estrellas; Freixenet que cuenta con visitas guiadas para aprender la elaboración de este vino burbujeante; y opciones de productores pequeños que también reciben a turistas como Vinícola San Patricio.

con su ruta del queso y el vino: en el estado hay varios viñedos que se pueden visitar, como La Redonda, que tiene recorridos guiados y restaurante para pasar una tarde muy agradable o glamping para acampar bajo las estrellas; Freixenet que cuenta con visitas guiadas para aprender la elaboración de este vino burbujeante; y opciones de productores pequeños que también reciben a turistas como Vinícola San Patricio. La zona arqueológica de Teotihuacan : esta fue una de las mayores ciudades de Mesoamérica durante la época prehispánica. Recorrer la Avenida de los Muertos y estar cerca de las icónicas pirámides del Sol y la Luna, además del Palacio de Quetzalcóatl y el Templo de Quetzalpapálotl es toda una experiencia. Para llegar hay autobuses que salen de la Central de Autobuses del Norte en la puerta 8.

: esta fue una de las mayores ciudades de Mesoamérica durante la época prehispánica. Recorrer la Avenida de los Muertos y estar cerca de las icónicas pirámides del Sol y la Luna, además del Palacio de Quetzalcóatl y el Templo de Quetzalpapálotl es toda una experiencia. Para llegar hay autobuses que salen de la Central de Autobuses del Norte en la puerta 8. Real de Monte, Hidalgo: este bello lugar es un Pueblo Mágico, sus imperdibles son el Bosque del Hiloche, la Capilla del Señor de Zelontla, la Capilla de la Santa Veracruz, las minas La Dificultad y de Acosta, además de museos como el de Medicina Laboral o el Museo Casa Grande.

Viajes largos

Si lo que se busca es un destino alejado o que requiera más tiempo de traslado y por supuesto pernoctar ahí una o varias noches, algunas opciones son:

Puerto Vallarta : Este destino cuenta con playas hermosas como Las Gemelas, un par de playas ubicadas al sur del destino que se encuentran separadas por una saliente rocosa y se caracterizan por sus olas color verde azulado y oleaje suave-moderado; también cuentan con el Mirador de cristal Jorullo Point, ubicado en lo alto de la Sierra Madre Occidental; el Museo Tilt Puerto Vallarta, creado por la artista Tracy Lee Stum, este museo interactivo es una increíble experiencia artística en 3D que juega con la perspectiva.

: Este destino cuenta con playas hermosas como Las Gemelas, un par de playas ubicadas al sur del destino que se encuentran separadas por una saliente rocosa y se caracterizan por sus olas color verde azulado y oleaje suave-moderado; también cuentan con el Mirador de cristal Jorullo Point, ubicado en lo alto de la Sierra Madre Occidental; el Museo Tilt Puerto Vallarta, creado por la artista Tracy Lee Stum, este museo interactivo es una increíble experiencia artística en 3D que juega con la perspectiva. Yucatán : explorar cuevas milenarias, remar entre manglares, pedalear hasta cenotes sagrados, sumarse a una jornada de pesca artesanal o caminar por antiguas rutas mayas, Yucatán tiene aventuras para toda la familia.

: explorar cuevas milenarias, remar entre manglares, pedalear hasta cenotes sagrados, sumarse a una jornada de pesca artesanal o caminar por antiguas rutas mayas, Yucatán tiene aventuras para toda la familia. Costa Rica: si ya de plano lo que se quiere es salir del país, Costa Rica es un lugar imperdible. Nuestra recomendación es visitar las Cataratas de Nauyaca, Uvita, Ojochal, Golfito, recorrer el Golfo Dulce en lancha y si es posible hospedarse en El Remanso.

Proteger la piel y el cabello

Usar un protector solar para cuidar la piel es algo básico, incluso en días nublados, es importante buscar que tengan FPS y FPUVA para tener una protección completa.

Entre las opciones encontramos los de Natura Multiprotector antiseñales FPS 50 Chronos Derma, que multiprotección intensiva que ayuda a reducir las arrugas y reafirmar la piel, de textura ligera; otra opción es Protector aclarador de manchas, este es especial para la piel con manchas con FPS 50 y FPUVA protege y previene el fotoenvejecimiento, tiene tecnología de filtros de amplio espectro que ayudan a proteger la piel de los daños causados por la luz de las pantallas de teléfonos y computadoras; su fórmula con toque seco garantiza textura ligera, no grasa y de rápida absorción.

Otra opción puede ser Anew Protector Solar Facial Mate Con Color de Avon que protege de los rayos UV y UVA, es antioxidante y tiene acido hialurónico.

La línea Sun Care Sensitive Skin tiene el Protector solar Cleanance Solar FPS 50+ con color, de Avene, brinda protección solar muy alta y FPS 50+ para pieles grasas con imperfecciones, es 100 por ciento fotoestable, resistente al agua, es respetuoso con los océanos, y no comedogénico. Otra opción es Mat Perfect Fluido con color (o sin color) para la piel de mixta a grasa y sensible, contiene cuatro filtros solares para una protección UVB-UVA muy amplia y estable, además de Provitamina E (Pretocoferil), un potente antioxidante, para proteger las células contra los radicales libres.

Si vamos a solearnos también hay que proteger el cabello del calor, ya sea las herramientas térmicas o la exposición solar, el cabello puede perder brillo y afectar su salud. Una opción es buscar un protector térmico, Natura, tiene el Protector Térmico Lumina, un producto estrella diseñado para salvaguardar la salud capilar y blindar el cabello contra las agresiones del calor. Este protector crea una barrera protectora que minimiza los efectos del calor y favorece un peinado más seguro y saludable.

Recuerda siempre usar uno que vaya acorde a las necesidades de tu piel y consultar a un especialista.

Calzado adecuado

Es muy importante llevar un buen par de tenis que brinden soporte y comodidad para recorrer las calles de los Pueblos Mágicos o las caminatas por las ciudades.

Un calzado que brinda mayor estabilidad, amortiguación y comodidad son los FloatZig 1 de Reebok, una silueta galardonada que incluso está aprobada por expertos en running; estos tenis ofrecen sujeción y confort sin sacrificar ligereza.

Otra opción son los New Balance 1080 que cuentan con una gran amortiguación. Para caminar y verse bien Skechers tiene los Tenis Skechers Jade, los Mark Nason, además de la línea de hotshot y los clásicos UNO. Además de las Sandalias Skechers Easy Going All Day.

Si te quedas en la ciudad

Existen colecciones para lucir bien mientras se recorre la ciudad sin salir a otro lugar para vacacionar; Shein comparte una propuesta fresca, elegante y llena de estilo con Orson Padilla y Eloisa Os. Esta propuesta es una invitación a redescubrir el verano desde el estilo personal, por ejemplo: Eloisa Os, femenina, moderna y con un toque chic se apoya de dos marcas Shein Mod con prendas versátiles y trendy pensadas para un verano ligero, joven y lleno de personalidad y Cosmina para destacar su lado más elegante y urbano.

Orson Padilla destaca su estilo que fusiona lo clásico con una actitud contemporánea, con marcas Aknotic, con siluetas refinadas y una celebración de la libertad corporal; Musero, que refleja su lado más depurado, con diseños estructurados y colores discretos que elevan lo cotidiano; y Manfinity VCAY, una propuesta más relajada ideal para días cálidos, con camisas holgadas y telas frescas.